Nic tak nie zniechęca do papierosów jak cena. Kolejna podwyżka to kwestia czasu?

Przedstawiciele resortu finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, przedsiębiorstw i branży doradczej dyskutują w ramach Forum Akcyzowego o tym, jak zmienić przepisy, by zniechęcić ludzi do palenia papierosów. Jednym z pomysłów jest skorzystanie z rozwiązania dyskutowanego w Niemczech: znacząca podwyżka podatku akcyzowego i sposobu jego naliczania, tak by ceny tanich papierosów rosły szybciej niż drogich. Przy odpowiednim „skrojeniu” przepisów producentom przestałoby się opłacać branie udziału w wojnie cenowej – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Zdaniem uczestników Forum zmiany powinny objąć też tytoń do skręcania. Dziś przez niską stawkę podatku można z niego mieć paczkę papierosów za 6 zł. To o kilka złotych mniej niż kosztują najtańsze legalne papierosy.

Nic bardziej nie zniechęca do palenia niż wysoka cena

Dr hab. Łukasz Balwicki, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, podpowiada, że idealną sytuacją byłoby wręcz zrównanie cen wszystkich wyrobów tytoniowych na rynku. „Tworzenie barier ekonomicznych do wchodzenia w nałóg to najlepszy sposób do walki z nim” – powiedział. Środowisko lekarzy postuluje, by zniesione zostały wszelkie odstępstwa od stosowania akcyzy.

Ostatnie słowo w temacie ewentualnych zmian w opodatkowaniu artykułów tytoniowych będzie miało Ministerstwo Finansów. Branża poprosiła jedynie, by resort nie zaskakiwał jej nowościami i przedstawił jakieś założenia, którymi państwo będzie się w tym obszarze kierowało w kolejnych latach.

Czytaj też:

Co najbardziej zniechęca do palenia papierosów? Wynik badania nie pozostawia wątpliwości