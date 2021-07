300+. Takiego zainteresowania programem w poprzednich latach nie było

Choć świadczenie „Dobry start” pomyślane zostało jako mające wesprzeć rodziców w kompletowaniu wyprawki szkolnej, to nie czekają oni wcale na początek roku szkolnego i już teraz masowo składają wnioski. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że złożono już ponad milion wniosków.

Jeden wniosek może dotyczyć kilkorga dzieci. Do świadczenia uprawnionych jest ok. 4,5 mln dzieci, więc wkrótce znaczna część beneficjentów otrzyma 300 zł.

twitter

„Dobry start” – terminy składania wniosków

W programie tym, zwanym popularnie „300+” lub „Wyprawka szkolna”, nie obowiązuje jednak zasada, że kto pierwszy, ten lepszy. Wnioski można składać od 1 lipca do końca listopada. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Dla kogo pieniądze z programu „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Program nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. zerówce prowadzonej w szkole.

Począwszy od 2019 r., wsparcie z programu „Dobry start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Czytaj też:

Program „Dobry start”, czyli 300+. Co warto wiedzieć o dopłatach na wyprawkę szkolną