Cyfrowy Polsat zniknie z rynku. Grupa Zygmunta Solorza kontynuuje rebranding

Jak donoszą Wirtualne Media, grupa Polsat Plus, czyli do niedawna Cyfrowy Polsat, wchodzi w kolejną fazę zapowiedzianego rebrandingu. Z rynku znikną główne marki grupy, czyli Cyfrowy Polsat, Ipla i Cyfrowy Polsat Go. W ich miejsce klienci otrzymają dostęp do nowych produktów – Polsat Box, Polsat Box GO i Polsat GO.

Zmiany na potrzeby klientów

Jak wyjaśnił prezes grupy Polsat Plus Mirosław Błaszczyk, dokonane zmiany to odpowiedź na potrzeby klientów.

– Wiemy, że chcą mieć wybór i możliwość dostępu do swoich kanałów tv, filmów, seriali, wydarzeń sportowych, kiedy, jak, gdzie i w jakikolwiek sposób chcą – czy na telewizorze poprzez antenę satelitarną, czy może coraz częściej przez internet. I to wszystko gromadzi w sobie nasza nowa marka Polsat Box – powiedział.

W efekcie zmian z rynku zniknie także popularny serwis VOD Cyfrowego Polsatu – Ipla. W jego miejsce powstaną Polsat Box GO i Polsat GO. Ten pierwszy będzie platformą płatną, w której klienci będą mogli decydować się na różne pakiety. W usłudze dostępnych będzie ponad 100 kanałów telewizyjnych. Polsat GO będzie usługą bezpłatną, w której dostępne będę wyłącznie treści produkowane przez grupę Polsat Plus.

