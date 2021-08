Pierwszy orbitalny lot Starshipa od SpaceX już wkrótce. Elon Musk podał przybliżoną datę

„Pierwszy Starship na boosterze Super Heavy będzie gotowy do lotu na orbitę w ciągu kilku tygodni” – Napisał na Twitterze Elon Musk. Dodał także, że SpaceX oczekuje już wyłącznie na zgodę Federalnej Agencji Lotnictwa, która musi zatwierdzić każdą tego typu próbę.

Starship SN20 był już raz ustawiony na boosterze numer 4. Po wstępnej próbie dopasowania i sprawdzeniu procedur pojazd został rozłączony i udał się z powrotem na drobne prace serwisowe. Szef SpaceX zapewnia jednak, że cała konstrukcja jest gotowa do przeprowadzenia próby.

Pierwszy lot na orbitę

Będzie to pierwszy lot prototypu Starshipa na orbitę Ziemi. Do tej pory pojazdy wzbijały się na nieco ponad 10 km. Do opuszczenia atmosfery potrzebne jest jednak dużo więcej mocy, którą zapewnia 29 silników Raptor umieszczonych w boosterze. Tym razem SpaceX nie przeprowadzi jednak próby lądowania żadnego z elementów. Starship SN20, a także pierwszy człon pojazdu, zostaną wodowane w Zatoce Meksykańskiej.

Firma podczas lotu po raz pierwszy przetestuje zachowanie 29 silników w boosterze, a także działanie płytek termicznych, którymi SN20, jako pierwszy pokryty jest niemal tak, jak ma to wyglądać w finalnej wersji.

