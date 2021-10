Taniej niż u celebrytów. Ruszyła restauracja Roberta Lewandowskiego

W poniedziałek 4 października ruszyła restauracja, którą Robert Lewandowski otworzył wraz z Jackiem Trybuchowskim i Jerzym Krzanowskim. „Nine's” (nazwa całkowicie nieprzypadkowa) zajmuje cztery poziomy dawnej warzelni w Browarach Warszawskich przy ul. Grzybowskiej na Woli. Na ponad 3000 metrach kwadratowych znalazły się nie tylko stoliki, ale również pamiątki po sportowcach, m.in. narty Kamila Stocha czy buty Ireny Szewińskiej.

Szczególnie gwarno będzie w restauracji w wieczory meczowe. Kto odpowiednio wcześnie zadba o rezerwację, będzie mógł zobaczyć rozgrywki na telebimie, który znajduje się na najwyższym poziomie w tzw. Fan Zone.

Ile kosztuje obiad u Roberta Lewandowskiego?

Na Facebooku restauracji można podejrzeć ceny. I tu miłe zaskoczenie: są zbliżone do cen w podobnych tego typu restauracjach warszawskich i niższe niż w niejednej „celebryckiej” restauracji. „Menu NINE'S to inspiracja kuchnią amerykańską w połączeniu z azjatyckim i polskim twistem” – czytamy na facebookowym profilu restauracji. Szybkie spojrzenie na zdjęcia i już wiemy, że Anna Lewandowska raczej nie była głównym konsultantem, bo sosy wylewają się z hamburgerów, a wśród napojów próżno szukać koktajli warzywnych. Dla równowagi są jednak sałatki i lżejsze dania kuchni azjatyckiej. Ciekawostką są precle w kształcie cyfry dziewięć, które można zjeść na sucho lub z dodatkami.

Ale tak miało być i biorąc pod uwagę, że Robert Lewandowski od lat jest najpopularniejszym polskim sportowcem, można śmiało zakładać, że klientów nie zabraknie. Tym bardziej, że do odwiedzin zachęca nie tylko przystępna cenowo karta i piękne wnętrze w zrewitalizowanym obiekcie, ale też hipotetyczna możliwość zobaczenia Roberta Lewandowskiego, który może od czasu do czasu wpadać do swojego najmłodszego „biznesowego dziecka”.

Restauracja jest już otwarta, ale przed fanami kapitana polskiej reprezentacji nie lada gratka: w listopadzie, przy okazji kolejnego zgrupowania kadry, ma zostać zorganizowana uroczystość z udziałem Roberta Lewandowskiego.

Kim są wspólnicy Roberta Lewandowskiego?

Spośród trzech wspólników, największe doświadczenie w gastronomii ma Jacek Trybuchowski. Przez długie lata był związany ze spółką AmRest, do której należą licencje m.in. sieci KFC, Pizza Hut i Burger King, które pojawiają się w wielu polskich miastach. Z kolei Jerzy Krzanowski należy do najbogatszych Polaków. Wraz z bratem Adamem zarządzają grupą Nowy Styl, która należy do najbardziej znanych producentów krzeseł na świecie. W 1992 r. bracia otworzyli firmę, która dziś należy do największych w swojej kategorii. Krzesła produkowane przez Nowy Styl pojawiają się m.in. na arenach Euro 2012 – informuje Onet.

Galeria:

Browary Warszawskie