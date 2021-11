Elon Musk do pracowników SpaceX: Grozi nam bankructwo

Elon Musk tłumaczył w wiadomości wysłanej do załogi SpaceX, że jeśli w przyszłym roku nie uda się zapewnić regularnych lotów statku kosmicznego Starship, raz na dwa tygodnie, to przyszłość firmy będzie zagrożona. Starship to najnowszy pojazd kosmiczny Elona Muska, po rakiecie Falcon 9 i kapsule załogowo-towarowej Dragon, która wykonuje zadania dla NASA i Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Starship, od którego zgodnie z mailem zależy przyszłość SpaceX, jest w fazie budowy. W przyszłości ma zabrać ludzi na Księżyc, a następnie na Marsa, gdzie Musk chce zbudować pozaziemską kolonię, a z czasem nawet się tam przeprowadzić. Zanim jednak Elon Musk poleci na Marsa, musi uporać się z problemami na Ziemi.

Email Elona Muska do pracowników SpaceX

Firma SpaceX ma poważne problemy z produkcją silnika Raptor, który ma napędzać statek Starship. W mailu do pracowników SpaceX Musk pisze:

„Niestety, kryzys związany z produkcją Raptora jest dużo większy, niż wydawało się jeszcze kilka tygodni temu. W trakcie zgłębiania się w problem po odejściu wyższego managementu okazało się, że jest poważniejszy, niż wcześniej było raportowane. Nie ma co owijać tego w bawełnę. Planowałem wziąć najbliższy weekend wolny, który byłby pierwszym od bardzo długiego czasu, ale będę na linii produkcyjnej Raporta przez cały weekend”.

Wyższy management, który odszedł ze SpaceX to Will Heltsey, który pełnił rolę wiceprezesa ds. napędu w kosmicznej firmie Muska. Według CNBC Heltsey odszedł ze względu na brak postępów nad silnikiem. Razem z nim odeszli też dwaj dyrektorzy odpowiedzialni za starty rakiet.

Elon Musk: SpaceX grozi bankructwo

W mailu do pracowników SpaceX Elon Musk poprosił o pomoc wszystkich osób w weekend, który był weekendem święta dziękczynienia. Sytuację związaną z silnikami Raptor ocenił, jako katastrofę. Musk wyjaśnił, że bez Starshipa nie uda się wysłać na orbitę drugiej wersji satelitów Starlink, czyli satelitarnego internetu, który ma być kluczowym elementem zapewniającym stały dopływ gotówki SpaceX. Budowana w tym momencie siatka satelitów pierwszej i pośredniej generacji (v1 i v1.5) nie jest wg Muska zapewnić odpowiednio szerokich łączy i zarobić nawet na siebie.

Musk zakończył wiadomość do pracowników SpaceX informacją, że jeśli w przyszłym roku nie uda się osiągnąć etapu, w którym Starship będzie mógł latać na orbitę co dwa tygodnie, to firma stanie na skraju bankructwa.

