Krok bliżej do polskiego samochodu elektrycznego. Niebawem dwa ważne rozstrzygnięcia

O deklaracjach dotyczących miliona polskich aut elektrycznych już raczej wszyscy zapomnieli. Projekt, który z tych pomysłów wykiełkował, ma się jednak coraz lepiej. Już za niespełna dwa miesiące poznamy dwa kolejne istotne szczegóły dotyczące Izery, czyli pierwszego polskiego samochodu elektrycznego.

Polskie samochody elektryczne będą produkowane na Śląsku. Fabryka ma powstać w Jaworznie, a jej wykonawcę poznamy już na początku marca. W tym samym terminie mają się również zakończyć negocjacje, które wyłonią platformę, na której będą budowane polskie elektryki. Platforma jest jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych auta. Spółka zakłada, że części takie, jak karoseria, czy hamulce, mogą produkować polscy poddostawcy.

Fabryka Izery stanie w Jaworznie

Jak podaje ElectroMobility Poland, czyli spółka odpowiedzialna na produkcję Izery, fabryka w Jaworznie ma docelowo osiągnąć zdolności produkcyjne na poziomie 150 tys. aut rocznie. Będzie jednak możliwość rozbudowania kompleksu, co pozwoli na osiągnięcie poziomu 200 tys. sztuk na rok.

W Jaworznie będą powstawały cztery modele Izery. Do tej pory zobaczyliśmy prototypy dwóch z nich. Zgodnie ze strategią firmy, do Polaków ma trafiać tylko 30 proc. produkcji, a aż 70 proc. wyprodukowanych elektryków przeznaczone będzie na eksport. Obecnie trwają prace administracyjne, które mają na celu przekazanie gruntów pod budowę fabryki. Należały one bowiem do Lasów Państwowych, a mają trafić we władanie władz Jaworzna. Ma to nastąpić w najbliższych tygodniach. Chodzi o tereny o powierzchni około 118 hektarów.

