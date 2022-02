Kampania Adidasa bez cenzury. Spore zaskoczenie po wejściu na stronę marki

Ci, którzy postanowili wejść na oficjalną stronę Adidasa, mogli być nieco zaskoczeni. Szczególnie, jeśli zrobili to podczas nudnego spotkania w pracy lub jazdy autobusem. Zamiast sportowych ubrań pojawiła się bowiem specjalna grafika z nagimi, kobiecymi piersiami. Część internautów sugerowała, że strona została zhakowana.

Jak się jednak okazuje, jest to odsłona akcji marketingowej „Wsparcie to podstawa”. Nieocenzurowane fotografie piersi pojawiają się nie tylko na stronie internetowej, ale także na kanałach social media. Wyjątkiem jest Instagram, gdzie zasłonięte zostały sutki.

Akcja Adidasa - na czym polega?

Akcja przeprowadzona w duchu body positive ma pokazywać, że każde ciało jest piękne, niezależnie od jego kształtu czy koloru skóry. Ponadto Adidas chce także walczyć z nadmierną seksualizacją kobiecego ciała. Męskie torsy pojawiają się często w reklamach czy mediach społecznościowych i - w przeciwieństwie do kobiecych piersi - nie spotykają się z żadną cenzurą.

Przy okazji Adidas zachęca do noszenia biustonoszy, zwracając uwagę na to, jak istotne jest odpowiednie dobranie rozmiaru bielizny do figury. „Ponad 90 proc. kobiet nosi biustonosz sportowy w nieodpowiednim rozmiarze, przez co nie otrzymują potrzebnego wsparcia. Stworzona z myślą o każdym rodzaju aktywności i dopasowania nowa kolekcja biustonoszy sportowych w rozmiarach dla wszystkich kobiet zmienia zasady gry. Została stworzona we współpracy z wieloma kobietami i przetestowana przez sportsmenki podczas treningów i biegania” - czytamy w opisie kampanii.

Czytaj też:

Monika Miller łysieje. Zdecydowała się na kosztowną operację. „Wygląda to przerażająco”