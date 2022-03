AirSerbia wozi Rosjan do Europy. Prezydent ugiął się pod falą krytyki za brak sankcji

W pierwszym tygodniu marca liczba pasażerów lotów między Rosją a Serbią wzrosła o około 50 proc. w porównaniu z poziomem przed wybuchem wojny – wynika z danych serwisu ForwardKeys, badającego trendy w sprzedaży biletów. W Belgradzie Rosjanie mogą przesiąść się do dowolnego samolotu i kontynuować podróż.

Zaskakująca deklaracja prezydenta Serbii w sprawie lotów do Rosji

Air Serbia od wybuchu wojny co najmniej podwoił zdolności przewozowe do Moskwy i Sankt Petersburga, włączając do lotów nawet szerokokadłubowy samolot Airbus SE A330 używany wcześniej do połączeń do Nowego Jorku. Gdyby i on przyłączył się do sankcji, chcąc dolecieć do Londynu czy Paryża, Rosjanie musieliby przelecieć nad Turcją lub Zatoką Perską, co dwukrotnie wydłuża podróż i powoduje ogromne zużycie paliwa.

Prezydent Serbii Aleksandar Vucic zobowiązał się do zachowania neutralności i utrzymywania więzi z Moskwą pomimo nacisków UE, by jego kraj przyłączył się do sankcji. Jego postawa spotkała się z dużą krytyką i dość niespodziewanie w sobotę Vucic ogłosił, że Air Serbia ograniczy jednak liczbę lotów do Rosji.

