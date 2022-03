Sałatki bez majonezu Winiary? Klienci chcą bojkotować koncern Nestlé

Szwajcarski koncern Nestlé podjął decyzję o kontynuowaniu działalności w Rosji. Nie przekonały go argumenty, że podatki, które płaci w tym kraju, idą obecnie w pierwszej kolejności na finansowanie wojny na Ukrainie ani groźby bojkotu marek, które należą do koncernu. A jest ich kilkanaście: Nescafe, sos Maggi, słodycze: Princessa, Lion, KitKat, After Eight, płatki śniadaniowe CornFlakes, Nesquick, Cheerios, woda mineralna Nałęczowianka, do tego galaretki, budynie i karmy dla zwierząt.

W sobotę, 19 marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu transmitowanym na żywo na wiecu przed szwajcarskim parlamentem w Bernie wezwał szwajcarskie firmy do zaprzestania prowadzenia interesów w Rosji. Wskazał wprost na Nestlé.

– Płacenie podatków w państwie terrorystycznym oznacza mordowanie bezbronnych matek i dzieci" – napisał z kolei na Twitterze premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Nestle twierdzi, że ograniczyło działalność w Rosji

Rzeczniczka spółki twierdzi, że Nestle ograniczyło swoją działalność w Rosji i dziś sprzedaje tam tylko „ważne produkty”, np. żywność dla niemowląt, płatki zbożowe i karmę dla zwierząt. Wśród produktów, których zdaniem firmy już nie ma w ofercie, są kawy.

To nie przekonuje części polskich konsumentów w Polsce, którzy zapowiadają rezygnację z zakupów nie tylko określonych płatków czy batonów, ale także majonezu Winiary i innych produktów z tym logo. Money.pl zapytał polski oddział Nestlé, czy obawia się konsumenckiego bojkotu. – Bacznie monitorujemy sytuację – na tę chwilę jest jednak za wcześnie, aby ocenić jej wpływ na sprzedaż naszych produktów — brzmiała odpowiedź biura prasowego.

Nestlé Polska zapewniło przy tym, że od początku wojny wspiera organizacje niosące pomoc ofiarom rosyjskiej agresji. – Do tej chwili lokalnie przekazaliśmy darowizny o wartości ponad 3 milionów złotych, globalnie — ok. 3 milionów franków szwajcarskich — napisano.

Anonymous ostrzega Nestlé

Brak zdecydowanej reakcji Nestlé spotkał się z działaniem ze strony kolektywu Anonymous. „Nestle, ostrzegaliśmy was, teraz się do was włamaliśmy. Anonymous rozliczy was z odpowiedzialności za morderstwa bezbronnych dzieci i matek. Nestle opuść Rosję”, na tak Twitterze napisał jeden z aktywistów Anonymous @PucksReturn.

Haker zamieścił także link do szczegółowych informacji o kilkunastu osobach, które mają być wysokimi rangą pracownikami Nestle.

