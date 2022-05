Adidas z gigantycznym spadkiem przychodów. Firma podała powód

Adidas podał wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku. Różnicy w porównaniu z zeszłym rokiem są gigantyczne. Zysk netto wyniósł 327 milionów dolarów, co stanowi aż o 38 proc. mniej niż w trzech pierwszych miesiącach 2021 roku.

Chiński rynek uderzył w Adidasa

Największym winowajcą tak złego wyniku za pierwszy kwartał jest rynek w Chinach. Firma podała, że ze względu na "trudne warunki rynkowe" w Chinach, sprzedaż w Państwie Środka spadła aż o 35 proc. Kolejnym powodem fatalnego wyniku finansowego było zerwanie łańcuchów dostaw. Chiny nadal stosują politykę „zero covid”, która sprawia, że przed portami stoją kolejki statków liczone już w setkach jednostek. Paraliżuje to dostawy do największych fabryk na całym świecie. Ze względu na restrykcje zamkniętych zostało także wiele sklepów Adidasa w Chinach.

Restrykcje w Szanghaju pogłębiają też kryzys światowych łańcuchów dostaw. Reuters donosi, że liczba statków oczekujących na obsługę w tamtejszym porcie wzrosła do 344, a czas transportu z Chin do USA jest obecnie o 74 dni dłuższy niż zwykle. Średnio cztery dni opóźnienia mają też statki z Chin do Europy.

Sprzedaż na Zachodzie nie zasypie dziury w kasie

Firma stara się zwiększyć aktywność na zachodnich rynkach. W raporcie wynikowym za pierwszy kwartał przedstawiono wzrosty sprzedaży, które pozwalają prognozować, że na koniec roku będzie to od 11 do 13 proc. więcej, niż w 2021 roku. Jednak nie jest to wystarczający wzrost, aby załatać dziurę w przychodach, która spowodowana jest przez tąpnięcie na rynku chińskim.

Nieco słabej dotknięty został największy rywal Adidasa, czyli amerykańska firma Nike. W przychody między grudniem 2021 a lutym 2022 spadły zaledwie o 5 proc.

