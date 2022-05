Adidas chciał dobrze, ale przeszarżował. Reklama z nagimi piersiami musi zniknąć

Adidas nie będzie mógł dalej promować w Wielkiej Brytanii kampanii "wsparcie to podstawa". Advertising Standards Agency, czyli brytyjska agencja regulująca rynek reklamy, uważa, że reklama z ogromnym prawdopodobieństwem będzie obraźliwa dla dużej grupy odbiorców. Co jest w niej takiego obraźliwego? Kampania, która promuje najnowszy biustonosz sportowy firmy, polega na zestawieniu ze sobą kilkudziesięciu zdjęć nagich kobiecych piersi. Należą one do kobiet o bardzo różnych kolorach skóry i typach sylwetki.

Mimo jasnego przekazu, który przedstawiła brytyjska agencja, zdjęcie nie zniknęło ze strony internetowej Adidasa, ale rzecznik prasowy firmy w Wielkiej Brytanii powiedział, że z dumą wspiera przesłanie, które niesie ze sobą kampania.

Adidas walczy z nierównościami

Akcja przeprowadzona w duchu body positive ma pokazywać, że każde ciało jest piękne, niezależnie od jego kształtu czy koloru skóry. Ponadto Adidas chce także walczyć z nadmierną seksualizacją kobiecego ciała. Męskie torsy pojawiają się często w reklamach czy mediach społecznościowych i – w przeciwieństwie do kobiecych piersi – nie spotykają się z żadną cenzurą.

„Ponad 90 proc. kobiet nosi biustonosz sportowy w nieodpowiednim rozmiarze, przez co nie otrzymują potrzebnego wsparcia. Stworzona z myślą o każdym rodzaju aktywności i dopasowania nowa kolekcja biustonoszy sportowych w rozmiarach dla wszystkich kobiet zmienia zasady gry. Została stworzona we współpracy z wieloma kobietami i przetestowana przez sportsmenki podczas treningów i biegania” – czytamy w opisie kampanii.

