SpaceX uruchomił usługę internetu Starlink dla kamperów

Na stronie internetu satelitarnego Starlink można znaleźć nową usługę. Nazywa się ona Starlink RV i jest przeznaczona dla kamperów (RV – ang. Recreational Vehicle).

Internet Starlink to szybki internet satelitarny z bardzo małymi opóźnieniami, który osiągami dorównuje internetowi światłowodowemu (obecnie najszybszej metodzie internetu dla zwykłych użytkowników). Jego zaletą jest to, że jest dostępny bez ograniczeń w rejonach, w których jest aktywny.

Starlink dostępny w Polsce

Zasięg Starlinka obejmuje obecnie Amerykę Północną, Europę, w tym Polskę, bez Norwegii, Finlandii, większości Szwecji, Islandii i części Bałkanów, południową część Australii i Nową Zelandię. Od 2023 w zasięgu Starlinka będzie prawie cały świat oprócz Rosji, Białorusi, Chin, Syrii, Iranu, Afganistanu, Wenezueli i Kuby.

Czytaj też:

Szef Roskosmosu grozi Muskowi. „Jeśli umrę w niewyjaśnionych okolicznościach…”

Starlink dla kamperów jest przeznaczony do odbioru internetu podczas postoju, usługa nie jest dostępna w ruchu. W tej chwili ceny usługi Starlink dla kamperów na terenie Polski są niedostępne na stronie Starlink. Usługa zwykłego Starlinka w Polsce to koszt ok. 3400 zł, składa się na to sprzęt (3 tys. zł) i wysyłka (400 zł). Dodatkowo miesięczny abonament to koszt 450 zł za miesiąc.

Według portalu the Verge usługa internetu satelitarnego dla kamperów to koszt dodatkowych 25 dolarów miesięcznie, czyli ok. 100 zł. W tej cenie użytkownik może także zawiesić abonament do czasu, gdy znów będzie go potrzebował.

Portal informuje także, że Starlink dla kamperów ma niższy priorytet niż klasyczny, co może oznaczać słabszym transferem w godzinach szczytu w miejscach, gdzie jest wielu użytkowników klasycznego Starlinka. Powoduje to, że Starlink dla kamperów jest idealny dla osób, które wybierają się na odludzia, gdzie nie będą wchodzić w drogę innym użytkownikom.

Czytaj też:

Wicepremier Ukrainy o Starlinkach: Jesteśmy jednym z krajów o największej liczbie takich urządzeń na świecie