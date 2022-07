Zmiany w zarządzie Allegro. Znamy nazwisko nowego prezesa

Dotychczasowy prezes Allegro, Francois Nuyts, odejdzie ze stanowiska 31 sierpnia. Do tego czasu będzie pełnił swoje obowiązki. Później przez jakiś czas ma pomagać nowemu prezesowi we wdrożeniu się do pracy na tym stanowisku.

O planowanej zmianie na stanowisku prezesa grupy informowano już w lutym. Wtedy też rada dyrektorów rozpoczęła poszukiwania odpowiedniego kandydata. – Pozostaję w pełni zaangażowany w zespół i firmę oraz skupiony na jej planach. Będę też wspomagał proces wyboru i wdrażania kolejnego prezesa, który z pewnością wprowadzi Allegro na nowe wyżyny – zapewniał wtedy Nuyts.

Cztery lata na czele Allegro

Francois Nuyts przejął stery grupy Allegro w 2018 roku. Wcześniej przez 13 lat pracował dla europejskiego Amazona, gdzie zajmował różne stanowiska w angielskich, francuskich, włoskich i hiszpańskich strukturach koncernu.

– Francois zaczął kierować firmą od 2018 r. i doprowadził ją do tego, czym Allegro jest dzisiaj europejskim championem e-commerce i przodującą, globalną platformą sprzedażową. Nie tylko koncentrował on swoje wysiłki na usprawnianiu naszego biznesu, ale także nadzorował debiut giełdowy firmy największy, jaki kiedykolwiek widziała warszawska giełda. Francois poprowadził też Allegro na rynki międzynarodowe m.in. poprzez przejęcie Grupy Mall, stworzył podstawy firmowej sieci dystrybucji przesyłek, a także z sukcesem uruchomił Allegro Pay – wylicza Darren Huston, przewodniczący rady Allegro.eu.

Nowy prezes Allegro

Od 1 września stanowisko szefa grupy Allegro zajmie Roy Perticucci. Nowy prezes również ma za sobą karierę w Amazonie, przez 7 lat zarządzał europejskimi operacjami i logistyką koncernu. Był też z wiązany z grupą Tesco, gdzie zajmował stanowisko dyrektora operacyjnego platformy internetowej.

– Allegro jest najpopularniejszym graczem na największym rynku Europy Centralnej, a teraz robi wielkie postępy w zwiększaniu swojej obecności poza nią. Z chęcią więc wykorzystam moje doświadczenie i wezmę udział w tej jedynej w swoim rodzaju podróży – powiedział Perticucci.

