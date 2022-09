Żabka przedstawiła nowy format sklepu. „To kuźnia innowacyjnych rozwiązań”

7 września obchodzimy ustanowiony przez ONZ dzień czystego powietrza. Żabka postanowiła wykorzystać ten termin, aby przedstawić nowy koncept sklepu, który wpisuje się w trend eko i dbanie o środowisko naturalne. Podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu zaprezentowano najnowszy projekt Eko Smart.

W konferencji udział wzięli:

Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. Strategii Konsumenckich w Żabka Polska

Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żabka Polska



Małgorzata Gąsiorek, dyrektorka departamentu technicznego Żabka Polska



Gośćmi specjalnymi pokazu byli członkowie firm, których technologie zostały zastosowane w nowym koncepcie, czyli Olga Malinkiewicz i Andrzej Konsor.

„Żabka to więcej niż sklep”

Żabka postanowiła połączyć najlepsze rozwiązania z istniejących już sklepów Eko i Smart. W ten sposób, przy zastosowaniu dodatkowych innowacyjnych rozwiązań, stworzono zupełnie nowy format. O strategii firmy, której efektem był nowy sklep, opowiedziała Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. Strategii Konsumenckich.

– Żabka to więcej niż sklep, to ekosystem wygodnych rozwiązań zarówno do zakupów po drodze, jak i zrealizowania swoich potrzeb gdziekolwiek i kiedykolwiek pocztowych – zapewniła Anna Grabowska.

– Generujemy ponad 5 miliardów złotych wartości dodanej. To znakomita część polskiego PKB. Codziennie obsługujemy 3 mln klientów. Pracujemy z ponad 8 tys. przedsiębiorców, naszych franczyzobiorców. Generujemy ponad 45 tys. miejsc pracy. Bardzo szeroko patrzymy więc na grupy interesu – powiedziała Anna Grabowska.

Wiceprezeska Żabki zapewniła także, że strategia eko nie jest dla firmy koniecznością, a czymś, co w naturalny sposób wpisało się już w rozwój firmy. – Strategia eko to nie jest dodatek do naszej strategi, ale nasz sposób działania i podejmowania decyzji na co dzień. Nasza strategia to bardzo kompleksowy system, który dociera do wszystkich grup interesów – powiedziała Anna Grabowska.

– Planujemy do 2026 roku osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresie pierwszym i drugim. Przygotowaliśmy plan dekarbonizacyjny. Jesteśmy pierwszą firmą handlową w regionie, która przeszła certyfikację w tym zakresie. To, o czym mówimy, to nie jest greenwashing. To są konkrety i liczby – zapewniła wiceprezeska.

„Kuźnia innowacyjnych rozwiązań”

Żabka zapewnia, że najnowszy format sklepów, to prawdziwa “kuźnia innowacyjnych rozwiązań”. Przedstawiciele firmy przedstawili całą listę technologii, które zostały zastosowane, aby zwiększyć efektywność, ale także wpłynąć na jak największe poszanowanie dla środowiska naturalnego.

– Naszą strategią jest to, aby być jak najbliżej klientów i ułatwiać im życie – zapewnił Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żabka Polska. Wysiłki, które podejmujemy, sprawiają, że tworzymy lokalność z nowoczesnością. Tworzymy ekosystem, w którym franczyzobiorcy mogą w łatwy sposób prowadzić sklep z sukcesem. Robimy wszystko, aby ich wspierać i budować ich rozwój. Wszystkie rozwiązania technologiczne w sklepie eko smart, do tego służą – powiedział.

– Naturalne było stworzenie przestrzeni, gdzie technologia i ekologia będą ze sobą współgrać. Naturalnym bodźcem tych zmian jest sytuacja na rynku energetycznym. W ciągu ostatnich dwóch lat ceny energii wzrosły bowiem sześciokrotnie – powiedziała Małgorzata Gąsiorek, dyrektorka departamentu technicznego Żabka Polska.

Pierwszy sklep nowego typu powstał w Poznaniu

Przedstawiciele firmy poinformowali, że pierwszy sklep nowego formatu powstał w Poznaniu. Jego oficjalne otwarcie nastąpi 23 września.

– Zastosowaliśmy panele fotowoltaiczne, ale także technologię perowskitową. Korzysta ona z naturalnego światła dziennego, ale także ze światła sztucznego. Są to perowskity na folii, co pozwala na zastosowanie ich na różnych powierzchniach – tłumaczyła Małgorzata Gąsiorek.

Jak zaznaczyła dyrektorka departamentu technicznego, ogromnym wyzwaniem i dużym faktorem, jeśli chodzi o zużycie energii w sklepach, jest nie tylko ogrzewanie, ale także chłodzenie. Chodzi także o obsługę lodówek, w których przechowywana jest część produktów. Tutaj Żabka także zaprezentowała zupełnie nowe rozwiązanie.

– Pod lupę musieliśmy wziąć też chłodnictwo, które stanowi 60 proc. zużycia energii w sklepie. Półka glikolowa jest magazynem chłodu, który pozwala wykorzystać go w sytuacji braku w dostawach prądu, czy awarii lodówki. Pozwala to przechować towar w odpowiednich warunkach przez dłuższy czas. Lodówki zamiast pianki są też izolowane dzięki konopiom, które są materiałem w pełni biodegradowalnym – powiedziała Małgorzata Gąsiorek.

W sklepie zastosowana została także zielona ściana, w której jest ponad 200 donic z roślinami pochłaniającymi smog. Zastosowaliśmy także kostkę antysmogową. Pozwala to na obniżenie tlenku azotu o nawet 50 proc. więcej w porównaniu ze zwykłym asfaltem.

