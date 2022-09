„Szanuj siebie”, czyli rewolucja na rynku pracy. Polacy chcą kluczowej zmiany w ofertach

Polski rynek pracy już niedługo może czekać bardzo poważna zmiana. Jak wynika z badania MASMI Poland na rzecz kampanii „Szanuj siebie”, aż 92,9 proc. osób uważa, że oferty pracy powinny kluczową zmianę. Chodzi o wynagrodzenia.

Koniec ukrywania wynagrodzeń

Niemal wszyscy Polacy mają dość ukrywania przez firmy i agencje rekrutujące stawek proponowanych na danym stanowisku. O konieczności ujawnienia wynagrodzenia w ofertach przekonanych jest aż 92,9 proc. ankietowanych. Twierdzą oni, że jest to element ważny, albo bardzo ważny. Tylko 4,8 proc. osób stwierdziło, że jest to dla nich obojętne, a “nieważne”, bądź “zdecydowanie nieważne” jest to łącznie dla 2,3 proc. osób. Jak widać, przewaga grupy zwolenników jest porażająca. Tak duża zgodność bardzo rzadko zdarza się w badaniach.

Pytanie zostało zadane w ramach sondażu towarzyszącemu akcji „Szanuj siebie”, którą zorganizował portal No Fluff Jobs. Oferuje on oferty pracy dla pracowników z branży IT, czyli jednej z branż, które zaburzają odbiór polskiego rynku pracy. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na niejasne i nieprzejrzyste procesy rekrutacyjne.

To właśnie w tej branży, oferty pracy zawierają nie tylko wynagrodzenia mocno wykraczające ponad średnią w tym zakresie z całego rynku, ale także inne benefity dla pracowników są zdecydowanie wykraczające poza inne gałęzie gospodarki. Trudno więc przewidywać, czy zmiany w zakresie jawności wynagrodzeń przeniosą się na resztę rynku, jeśli wszystkie dotychczasowe przyjmują się raczej niechętnie, bądź bardzo powoli.

O co pytają rekruterzy

W badaniu zapytano także o doświadczenia z rozmów rekrutacyjnych. Okazuje się, że co trzecia osoba starająca się o pracę pytana jest przez rekruterów o stan cywilny, 27 proc. o posiadanie dzieci, a co czwarty kandydat także o wiek. Aż 27 proc. kobiet usłyszało pytanie o to, czy planują zakładanie rodziny. Większość uznała to pytanie za niestosowne. Aż 30 proc. ankietowanych odczuło także podczas rekrutacji, że ich wiek będzie miał wpływ na możliwość zatrudnienia.

