Orlen wzmacnia łańcuch dostaw. Inwestuje w Shippeo

Platforma Shippeo służy do organizowania i zarządzania procesami logistycznymi w firmach przemysłowych. Jak czytamy w komunikacie Orlenu, narzędzia, w które wyposażone jest Shippeo pomagają tworzyć bardziej wydajne, zautomatyzowane i zrównoważone procesy zarządzania łańcuchem dostaw, zwiększając współpracę wszystkich zaangażowanych stron. Shippeo zaufały tak rozpoznawalne firmy, jak Coca-Cola HBC, Carrefour, Renault Group, Schneider Electric, Total, Faurecia, czy Saint-Gobain.

Zakup Shippeo to już piąta i największa jak do tej pory inwestycja bezpośrednia, jaką Orlen realizuje za pośrednictwem funduszu korporacyjnego ORLEN VC.

– Nasz fundusz korporacyjny ORLEN VC w pierwszym roku swojej działalności zbudował portfel składający się z pięciu spółek technologicznych z całej Europy oraz dwóch zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Tym samym dołączyliśmy do zestawienia nie tylko największych, ale też najbardziej aktywnych funduszy inwestycyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nieustannie szukamy ciekawych okazji inwestycyjnych, aby wspierać rozwój połączonej Grupy i rozwijać innowacyjność i technologie w każdym segmencie działalności – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Technologia Shippeo wyposażona jest w algorytm uczenia maszynowego, oferujący najwyższą na rynku dokładność przewidywanego czasu dostawy. Jest on zasilany danymi pozyskiwanymi w czasie rzeczywistym z ponad 850 źródeł, takich jak systemy telematyczne, TMS, czy API/EDI, umożliwiając śledzenie wszystkich przesyłek we wszystkich rodzajach transportu.

– Widzimy jak procesy logistyczne w PKN ORLEN stają się coraz bardziej złożone. Jest to znaczące wyzwanie, zwłaszcza w perspektywie połączenia z Grupami LOTOS i PGNiG. Inwestycja ORLEN VC w technologie umożliwiające lepszą widoczność w łańcuchu dostaw może pomóc nam skuteczniej radzić sobie z tymi wyzwaniami. Zwiększona widoczność w łańcuchu dostaw to klucz do lepszego zarządzania naszymi operacjami i optymalizacji procesów. Wdrożenie tego typu rozwiązania w Grupie może przełożyć się na większą wydajność i efektywność naszej działalności – mówi Marek Garniewski, Prezes Zarządu ORLEN VC.

