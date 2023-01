Zapytano pracujących zdalnie, co robią z zaoszczędzonym czasem. Odpowiedź zaskakuje

Osoby pracujące zdalnie same mogą policzyć, ile czasu oszczędzają dzięki temu, że nie muszą dojeżdżać do pracy. Pod lupę – i to w 27 krajach – wzięli to również analitycy z organizacji CEPR.Wnioski oparto na badaniu Global Survey of Working Arrangements, które przeprowadzono w 2 turach: jedna odbyła się na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku, a druga na przełomie stycznia i lutego 2022 roku. Badaniem objęto osoby w wieku 20-59 lat. Jak zaznaczyli autorzy, w badaniu przeważają osoby lepiej wykształcone (mniej w krajach bogatych, więcej w krajach o średnich dochodach) – relacjonują analitycy mBanku.

Polacy oszczędzają na dojazdach średnio 54 minuty dziennie

W pierwszej turze pytano: „Jak długi był twój typowy czas dojazdu do pracy w minutach (w jedną stronę) w 2019 roku?”. W drugiej sformułowano pytanie: „Jak dużo czasu zazwyczaj zajmuje ci dojazd do pracy (w minutach)?”. Dane następnie modyfikowano, tak by uzyskać czas dojazdu w 2 strony i dostosowywano tak, by móc kontrolować m.in. efekty różnic demograficznych w badanych krajach.

I co z tych uśrednień wyszło? Dzienna oszczędność na dojeździe do pracy w Polsce to 54 min., na świecie 72 min. W dalszym kroku przełożono te dane na faktyczną liczbę dni spędzanych na pracy w domu w pandemii (średnio 1,7 dnia w tygodniu) i planowany czas pracy w domu po pandemii. W ten sposób uzyskano średnią tygodniową oszczędność: 2 godziny w czasie pandemii i 1 w okresie po pandemii (średnie dla świata).

Praca zdalna. Co robią ludzie, którzy zaoszczędzili 72 minuty dziennie?

Idąc tym tropem, zapytano respondentów, co zrobili z zaoszczędzonym czasem. Można było przypisać procent czasu poszczególnym aktywnościom:

Praca w obecnej pracy

Praca w drugiej lub nowej pracy dodatkowej

Opieka nad dziećmi, pomoc w edukacji dzieci i/lub opieka nad innymi krewnymi

Remont domu, prace domowe lub zakupy

Wypoczynek w domu (np. czytanie, oglądanie telewizji i filmów)

Ćwiczenia lub wypoczynek na świeżym powietrzu.

Procenty musiały sumować się do 100 proc.

Okazuje się, że pracujący zdalnie (globalnie, bez wyodrębniania poszczególnych krajów) zaoszczędzony na dojazdach czas przeznaczają na… pracę (ok. 40 proc.). 34 proc. wskazań dotyczyło wypoczynku, a tylko 11 proc. osób wskazało na obowiązki domowe. W Polsce charakterystyka była nieco inna – mniej (o 6 pp.) poświęcono czasu na dodatkową pracę, różnice rozlokowano głównie na obowiązki domowe.

