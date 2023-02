Amazon zapowiada duże zmiany w Europie. Gigant szuka oszczędności

Amazon poinformował właśnie o poważnej zmianie strategii swojej działalności w Europie. Amerykański gigant ma zamiar zrezygnować ze współpracy z pośrednikami.

Amazon rezygnuje z pośredników

Europejska filia amerykańskiego giganta branży e-commerce poinformowała właśnie, że już niebawem firma zmieni swoją dotychczasową strategię funkcjonowania na rynkach Unii Europejskiej.

Chodzi o sposób sprzedaży towarów na swojej platformie. Dotychczas odbywało się to na trzy sposoby. Pierwszym sprzedawcą był bezpośrednio Amazon, drugą grupę stanowili producenci, którzy posiadali na stronie swoje oficjalne profile. Była jeszcze jednak trzecia grupa, która dobrze zarabiała na handlu, mimo, że bezpośrednio go nie prowadziła. Byli to dystrybutorzy, którzy pozyskiwali towar od producentów i po odprowadzeniu marży odsprzedawała go Amazonowi, który następnie go sprzedawał.

Amazon szuka oszczędności

No i właśnie o tę marżę poszło. Amazon po bardzo grubych miesiącach pandemii, gdy handel w internecie kwitł, teraz ma dużo gorsze wyniki finansowe. Firma postanowiła szukać oszczędności i optymalizować swoje działania. Ofiarami tych poszukiwań mają być właśnie m.in. europejscy pośrednicy.

Jednocześnie Amazon zapewnił, że dystrybutorzy będę nadal mogli sprzedawać zakupione produkty na platformie, ale wyłącznie na własną rękę.

„Tak, jak każda firma, my również regularnie porównujemy koszty dostaw produktów, gdyż staramy się kontrolować swoje koszty, aby utrzymać niskie ceny dla klientów” – napisał rzecznik europejskiej filii Amazona. „Biorąc to pod uwagę, zdecydowaliśmy, aby na europejskim rynku pozyskiwać część produktów bezpośrednio od ich producentów” – dodał w komunikacie udostępnionym przez stację CNBC.



