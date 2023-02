Józef Wojciechowski o propozycji Donalda Tuska: Muszę mu pogratulować

– Oczywiście, że jestem zaskoczony. Do głowy by mi nie przyszło, że Donald Tusk wyjdzie z takim programem. Muszę mu pogratulować. Znalazł dobry patent na kryzys w naszej branży. Może to i nawet zbyt duży ukłon w naszą stronę – mówi Józef Wojciechowski, jeden z najbogatszych Polaków i właściciel firmy deweloperskiej J.W. Construction.

– Będziemy proponowali kredyt zero procent dla osób, które będą kupowali pierwsze mieszkanie. Chodzi o ludzi młodych i takich do 45. roku życia – powiedział podczas poniedziałkowego spotkania w Pabianicach Donald Tusk. Propozycja przewodniczącego Platformy Obywatelskiej zakłada, że to państwo bierze na siebie spłatę marży i odsetek. Kredytobiorca spłaca tylko kapitał. W przypadku kredytu na pół miliona złotych do zapłaty pozostaje więc tylko rata w wysokości 1700 zł. Platforma nie proponuje tylko kredytu, ale również dopłaty do najmu w wysokości 600 zł dla tych, którzy zamiast kupować, będą chcieli mieszkanie wynająć. Deweloper zaskoczony kredytem 0 proc. O pomysły Donalda Tuska spytaliśmy Józefa Wojciechowskiego, jednego z największych deweloperów w kraju. Propozycją Platformy był wyraźnie zaskoczony. – Do głowy by mi nie przyszło, że były premier wyjdzie z takim programem. Muszę mu pogratulować. Znalazł dobry patent na kryzys w naszej branży – mówi właściciel J.W. Construction.