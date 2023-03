Ten Polak dostał dwa Oscary, choć nikt o nim nie pamięta. Jego syn jest dzisiaj miliarderem

W styczniu tego roku minęło okrągłe 10 lat od śmierci Stefana Kudelskiego. Urodzony w 1929 roku w Warszawie polski elektronik i wynalazca ma na koncie kilkadziesiąt patentów. Najważniejsze z nich dotyczą serii profesjonalnych magnetofonów Nagra, których w latach 60. używali reporterzy i studia filmowe na całym świecie. Kino za wynalazek odwdzięczyło się Kudelskiemu dwoma Oscarami. W 1978 roku otrzymał od Amerykańskiej Akademii Filmowej Nagrodę za Zasługi. A w 1990 roku honorową nagrodę Gordona E. Sawyera.

Jeden z najbogatszych Szwajcarów

Z wynalazku Kudelskiego korzystał cały świat, co pozwoliło mu na zbudowanie solidnego biznesu. Za siedzibę obrał Szwajcarię, dokąd uciekł z rodziną podczas drugiej wojny światowej.

Założona w latach 50. firma Kudelskiego zaczynała od produkcji magnetofonów. Potem były pierwsze dekodery telewizyjne, wzmacniacze dźwięku, a nawet parkomaty. Po śmierci wynalazcy w 2013 roku stery w rodzinnym biznesie przejął jego syn André Kudelski, który wprowadził do firmy wiele nowych produktów. Dzisiaj Kudelski Group oferuje swoim klientom rozwiązania technologiczne z zakresu telewizji cyfrowej, cyberbezpieczeństwa czy Internetu Rzeczy.

Chociaż większość swojego życia spędzili w Szwajcarii, to Kudelscy mają silne związki ze Stanisławowem. Był przed wojną drugim po Lwowie najważniejszym ośrodkiem miejskim na Kresach Wschodnich. Dziadek Stefana Kudelskiego był głównym architektem tego miasta. Ojciec bronił Lwowa przed Ukraińcami w 1918 r. Ojcem chrzestnym Stefana Kudelskiego był Stefan Starzyński, ostatni przedwojenny prezydent Warszawy.

Na tegorocznej liście 20 miliarderów z polskimi korzeniami André Kudelski z majątkiem szacowanym na 6,4 mld zł zajął 14 miejsce.

Najbogatsi, którzy pamiętają o Polsce

Wśród innych bohaterów naszej listy jest m.in. Miriam Adelson, dziedziczka wielomiliardowej fortuny amerykańskiego giganta hazardu Sheldona Adelsona, a której rodzina pochodzi z Ostrołęki. To ona otwiera nasze zestawienie z majątkiem wycenianym na 157 mld zł. Tuż za nią jest Brian Chesky, którego ojciec był Polakiem, a on sam w 2007 roku ruszył z Airbnb, popularnym serwisem do wynajmowania mieszkań.

Na trzecim miejscu z majątkiem szacowanym na 41 mld zł uplasował się David Geffen. Kiedy miał trzy lata wyemigrował z Polski do Palestyny. A później osiadł w Stanach, gdzie założył wytwórnię płytową, która wydawała krążki takich artystów jak Bob Dylan, Warren Zevon czy Tom Waits. Tuż za nim znalazł się Anthony Pratt, a właściwie Antoni Przecicki, dzisiaj jeden z najbogatszych Autralijczyków, któego firma Visy Industries produkuje opakowania dla największych międzynarodowych koncernów. Pierwszą piątkę zamyka Nathan Blecharczyk, który kilka lat temu sam wyznał na Twitterze, że w połowie jest Polakiem. 40-latek razem z Brianem Cheskym był jednym ze współzałożycieli Airbnb.

Poniżej przedstawiamy pierwszą piątkę najbogatszych z polskimi korzeniami. Subskrybenci „Wprost” zyskują dostęp do pełnego zestawienia 20 miliarderów polskiego pochodzenia.

5 miliarderów z polskimi korzeniami

Miejsce Imię i nazwisko Majątek (mld zł) Gdzie prowadzi biznes 1 Miriam Adelson 157 USA 2 Brian Chesky 42 USA 3 David Geffen 41 USA 4 Anthony Pratt 39 Australia 5 Nathan Blecharczyk 38 USA 6 Edward P. Roski 31 USA 7 Sam Zell 26 USA 8 Miguel Krigsner 24 Brazylia/Boliwia 9 Danna i Naomi Azrieli 14,5 Kanada 10 Alicia Koplowitz 11,5 Hiszpania

