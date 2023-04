Wojewódzki i Palikot z zarzutami. Były polityk twierdzi, że wygra w sądzie

W czwartek na łamach Wprost.pl informowaliśmy o prokuratorskich zarzutach wobec znanych celebrytów. Marek Skrzetuski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował, że w ramach postępowania wyjaśniającego potwierdzono zarzuty dotyczące sprzecznej z obowiązującymi przepisami reklamy wysokoprocentowych napojów alkoholowych.

Ukazywały się one na profilach w serwisach społecznościowym należących do Jakuba Wojewódzkiego i Janusza Palikota. Promowanie takich alkoholi jest naruszeniem Art. 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Grozi za to do pół miliona zł grzywny.

Aktywista triumfuje. Nie zgadza się na reklamowanie alkoholi w internecie

Radości z tej decyzji nie krył znany aktywista Jan Śpiewak, który stanowczo opowiada się przeciwko łamaniu prawa i nie godzi się na reklamę wódki w mediach społecznościowych. To on latem ubiegłego roku powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jakuba Wojewódzkiego i Janusza Palikota.

„Kochani mamy to! Król TVN Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot z mojego zawiadomienia staną przed sądem!! Dostali zarzuty prokuratorskie za nielegalną reklamę wódki” — napisał Jan Śpiewak na swoim profilu w mediach społecznościowych. „Mam nadzieję, że to początek końca tych dwóch arcypatusów i koniec nielegalnej reklamy alkoholi w Polsce” — dodał.

Śpiewak nie zamierza się poddawać. Nie idzie na żadne ustępstwa

Zdaniem aktywisty jest to dowód na to, że nie wolno się poddawać, bać pozwów. Przypomniał, że Janusz Palikot chce mu zamknąć usta pozwem na sto tysięcy złotych i tylko bezkompromisowe działanie może coś zmienić. „Teraz pora na resztę celebryckiej patologii, która z reklamowania trucizny zrobiła sposób na zdobycie fortun” — zaznaczył.

Jan Śpiewak zamieścił też zdjęcie celebrytów z podpisem: Wojewódzki i Palikot staną przed sądem. Zarówno były polityk jak i prezenter telewizyjny mają na zdjęciu nałożone czarne paski na oczach. Dla jednych odbiorców może to być celowe działanie mające na celu uniemożliwienie identyfikacji wizerunku. Dla innych może oznaczać, że osoby na zdjęciu popełniły przestępstwo.

Janusz Palikot przedstawia swój punkt widzenia. „Degustuj, nie chlej”

Na reakcję Janusza Palikota nie trzeba było długo czekać. – Donosiciel Jan Śpiewak złożył na mnie zawiadomienie do Prokuratury. Ta, chcąc nie chcąc, musiała podjąć postępowanie — napisał w mailu do redakcji były polityk. – Dzięki temu uzyskałem możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia na obecność alkoholu w przestrzeni publicznej — dodał.

Zdaniem Janusza Palikota alkohol jest dla ludzi. Zawsze powtarzam — degustuj, nie chlej. Nigdy nie namawiałem i nie będę namawiał do picia alkoholu, ale nie widzę nic zdrożnego w tym, by dzielić się swoją wiedzą o alkoholach, inspirować do ich nieoczywistych zastosowań w kuchni, czy pokazywać miejsca i historie związane z alkoholem — zaznaczył.

Były polityk jest pewny swego. Twierdzi, że wygra sprawę w sądzie

Biznesmen twierdzi, że problemem nie jest alkohol sam w sobie — ten towarzyszy ludziom od zarania dziejów. – Problemem są osoby, które nie radzą sobie i uciekają w alkohol lub zastępują nim wszystko inne w życiu — przekonuje.

– Jestem pewien, że nawet jeśli sprawa z donosu Śpiewaka znajdzie się w sądzie, wygram. Teraz czas pracy, zbierania argumentów. Ja się pracy nie boję — twierdzi Janusz Palikot.

