Wysokie zyski Orlenu. Koncern zapowiada rekordowe inwestycje

– Inwestujemy w bezpieczeństwo i przyszłość Polaków. Przeznaczamy miliardy złotych na realizację strategicznych projektów, które pozwolą skutecznie przeprowadzić zieloną transformację, a w efekcie zapewnią polskim rodzinom i przedsiębiorcom stabilne dostawy taniej, pewnej i czystej energii — powiedział w czwartek 25 maja Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen podczas konferencji prasowej podsumowującej I kwartał 2023 roku.

— Jako połączona Grupa ORLEN zyskaliśmy solidną bazę do dalszego rozwoju, a wyniki finansowe, które wypracowujemy, umożliwiają nam zwiększenie tempa realizacji założonego celu — dodał. Od stycznia do marca tego roku połączona Grupa Orlen osiągnęła przychody na poziomie 110,3 mld zł, z których tylko 8 proc., stanowi zysk netto w wysokości 9,2 mld zł.

Rekordowe nakłady na inwestycje

Zdaniem przedstawicieli multienergetycznego giganta są to proporcjonalne wyniki na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wojny w Ukrainie. Koncern zamierza przeznaczyć wypracowane zyski na inwestycje. W lutym firma zaktualizowała swoją strategię do 2030 roku.

Tylko w tym roku gigant przeznaczy na inwestycje 36 mld zł, a do końca dekady ok. 320 mld zł. Aż 40 proc. tych środków firma przeznaczy na zielone inwestycje, w tym energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór.

— W dużej mierze przeznaczymy je na rozwój energetyki odnawialnej oraz bezpiecznej małej energetyki jądrowej, tworząc tym samym nowe miejsca pracy i napędzając koniunkturę gospodarczą w kraju — zaznaczył prezes Obajtek. W pierwszym kwartale firma realizowała projekty logistyczne, które mają zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Koncern podpisał wiele ważnych umów na nowe inwestycje

W styczniu Orlen zawarł umowę z Sempra Infrastructure. Przewiduje ona odbiór 1 mln ton LNG rocznie z terminalu skraplającego Port Arthur w Teksasie. Z kolei w lutym koncern uruchomił, wspólnie z PERN, rurociąg paliwowy na trasie Boronów-Trzebinia. — Nowo powstały odcinek, liczący 97 kilometrów, zwiększa bezpieczeństwo, stabilność i szybkość dostaw oleju napędowego oraz benzyny dla klientów na Śląsku i w Małopolsce — przekonują przedstawiciele spółki.

Ponad 500 mln zł firma zainwestuje w terminal do obsługi jednostek morskich na Martwej Wiśle w Gdańsku. Budowa ma zakończyć się za dwa lata. Terminal umożliwi przeładunek ponad miliona ton produktów, w tym olejów bazowych, paliw żeglugowych czy biododatków do paliw.

Spółka ma własną flotę gazowców. W planach kolejne projekty wiatrowe i SMR-y

Koncern rozwija także projekty wodorowe. W marcu tego roku uruchomiona została stacja tankowania wodoru w czeskiej Pradze. Kolejne pięć stacji, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, powstanie w Polsce. Firma inwestuje w rozwój technologii małych reaktorów jądrowych. W siedmiu wybranych lokalizacjach trwają już prace geologiczne. Do końca dekady koncern planuje zbudować co najmniej jeden nowoczesny i w pełni bezpieczny SMR

W ramach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej Orlen rozpoczął w gminie Choczewo budowę lądowej stacji elektroenergetycznej, która będzie odbierała moc z farmy wiatrowej Baltic Power. Wybrany został również wykonawca bazy serwisowej dla morskich farm w Łebie. Spółka rozwija własną flotę ośmiu gazowców do transportu LNG. W marcu pierwsza dostawa 70 tys. ton skroplonego paliwa dotarła do gazoportu w Świnoujściu.

