InPost i Vinted łączą siły. Nowa umowa do 2027 roku

InPost podpisał nową, wieloletnią umowę partnerską z platformą Vinted – poinformował na LinkedIn prezes spółki, Rafał Brzoska. Zgodnie z porozumieniem, InPost będzie odpowiedzialny za dostarczanie przesyłek z Vinted aż w ośmiu krajach europejskich: Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii. Umowa obowiązywać będzie do końca 2027 roku.

InPost i Vinted łączą siły

„Mamy to!” – ogłosił Brzoska. „W ubiegłym tygodniu przejęliśmy spółkę Yodel, co wzmacnia InPost jako trzeciego niezależnego operatora logistycznego w Wielkiej Brytanii i znacząco przyspiesza nasze tempo wzrostu w UK, a dziś ogłaszamy nowy, wieloletni kontrakt na dostawy z Vinted – europejskim liderem w sprzedaży rzeczy z drugiej ręki” – napisał w poście na LinkedIn.

Jak podkreślił prezes InPostu, współpraca z Vinted to kolejny element strategii wzmacniania międzynarodowej pozycji grupy. Dzięki rosnącej obecności na kluczowych rynkach Europy Zachodniej, InPost chce jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność w segmencie e-commerce, oferując partnerom kompleksowe i skalowalne rozwiązania logistyczne.

Czytaj też:

Rafał Brzoska kończy misję deregulacyjną. Wraca do InPostu

InPost wzmacnia swoją międzynarodową pozycję

Zgodnie z umową, dostawy będą realizowane z wykorzystaniem własnej sieci ponad 82 tysięcy punktów out-of-home, obejmujących m.in. paczkomaty oraz punkty partnerskie. Taka forma doręczeń zyskuje na popularności wśród klientów, oferując wygodę, elastyczność oraz atrakcyjne ceny.

Dla Vinted to dostęp do jednej z najgęstszych sieci logistycznych w Europie, co przełoży się na lepszą jakość usług i wzmocnienie pozycji marki na kontynencie. Z kolei dla InPostu oznacza to nie tylko wzrost wolumenów, ale i umocnienie relacji z jednym z najważniejszych graczy na rynku modowej odsprzedaży online.

Czytaj też:

Zespół Brzóski chce ustawowego wzoru umowy kredytowej. To koniec sporów z bankami?Czytaj też:

Jednolity wzór umowy kredytowej. Ekspertka: To mało realne