Nie musisz szukać mieszkania. Zrobi to za ciebie sztuczna inteligencja

Specjaliści od marketingu robią, co mogą, by ożywić rynek nieruchomości. Nowe hasła reklamowe nie tylko mają trafić do odbiorców, ale także wzbudzić ciekawość i zainteresowanie ofertą. Klienci, w poszukiwaniu swojego wymarzonego M, mają teraz wyjątkowego sprzymierzeńca.

AI wchodzi do nieruchomości. Czy znajdzie dla nas wymarzone mieszkanie?

„SzukAI i znajduj z pomocą sztucznej inteligencji”, „Znajdź swój dom z pomocą sztucznej inteligencji” — to tylko kilka niekonwencjonalnych pomysłów, którymi popularne serwisy ogłoszeniowe zamierzają przyciągnąć kupujących. Dla wielu osób już sam wybór nieruchomości to nie lada wyzwanie.

Przegląd kilkudziesięciu ofert sprawia, że pojawiają się pierwsze wątpliwości. „Dom czy mieszkanie?” – to jedno z podstawowych pytań, nad którymi zastanawiają się klienci, szczególnie ci młodzi. Później dochodzą kolejne kryteria, które także trzeba omówić z bliskimi. To cena, lokalizacja, rozkład mieszkania i metraż. Po takich konsultacjach zazwyczaj jest jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi. Czas poszukiwania mieszkania wydłuża się, czasami trwa to kilka miesięcy.

Pierwsi klienci już przetestowali sztuczną inteligencję. Powiedzieli jej, czego ma szukać

Nowy trend ma im w tym pomóc. Wystarczy, że kupujący opisze swoje potrzeby, a wyszukiwarki mieszkAI (Morizon) oraz szukAI (Gratka) zaproponują oferty najbardziej odpowiadające ich sytuacji życiowej. Pierwsi klienci już przetestowali sztuczną inteligencję w doborze nieruchomości.

Jeden z mężczyzn zaznaczył: „Chciałbym znaleźć kawalerkę w Łodzi, ale musi być cicha, bo pracuję z domu”. Wypowiedzenie lub wpisanie tego typu zdania to wszystko, co trzeba dziś zrobić, by znaleźć idealny lokal — zaznaczają przedstawiciele serwisów ogłoszeniowych. Od tej chwili pracę rozpoczynają nowoczesne wyszukiwarki, które umożliwiają znalezienie nieruchomości z wykorzystaniem zwykłego języka.

Klienci wypowiadają kilka zdań. Al błyskawicznie przeszukuje oferty

Wystarczą krótkie sentencje, którymi posługujemy się na co dzień. Korzystając z nowych funkcji, warto opisać swoją sytuację i oczekiwania. Aby ułatwić wyszukiwanie ofert, wprowadzono funkcję głosową na tabletach i smartfonach.

Oto kilka przykładów, które wypowiedzieli pierwsi klienci, korzystając z pomocy AI:

„Jesteśmy młodą parą z dzieckiem, chcemy przeprowadzić się do Trójmiasta. Potrzebujemy osobnego pokoju dla dziecka”.

„Chcemy przeprowadzić się do Krakowa. Szukamy 4-pokojowego mieszkania z dobrym dojazdem do centrum”.

„Uwielbiam wieżowce, chciałbym patrzeć na Wrocław z góry”.

„Moja córka planuje studia na Politechnice Warszawskiej. Potrzebujemy mieszkania 2-pokojowego z łatwym dostępem do uczelni”.

System błyskawicznie przeanalizuje wszystkie dostępne oferty, by po chwili zaproponować te, które są dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb i preferencji. Uwzględni przy tym lokalizację, ceny, metraż, a nawet liczbę pokoi czy dodatkowych udogodnień.

To dopiero początek współpracy ze sztuczną inteligencją

Zdaniem ekspertów wprowadzenie wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji w serwisach ogłoszeniowych to odpowiedź na rosnące potrzeby rynku i oczekiwania użytkowników. – Technologia umożliwia jeszcze łatwiejsze i szybsze wyszukiwanie nieruchomości, które spełniają indywidualne kryteria oraz preferencje klientów, czyniąc proces poszukiwań jeszcze bardziej przyjemnym i efektywnym – mówi Michał Jaskólski, wiceprezes w Grupie Morizon-Gratka.

Firma już planuje wprowadzenie kolejnych innowacyjnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Chodzi o automatyczne analizowanie ofert nieruchomości pod kątem kryteriów użytkownika, systemy rekomendacji nowej generacji, a także wyspecjalizowane narzędzia dla agencji nieruchomości, deweloperów oraz ogłoszeniodawców prywatnych.

