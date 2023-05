Współtwórca ChatGPT zachwycony Polakami. „Nie wiem, jak to robicie”

Szef firmy OpenAI i współtwórca ChatGPT Sam Altman wystąpił we wtorek przed polską publicznością w głównej auli Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach wydarzenia zorganizowanego przez centrum badawczo-rozwojowe IDES NCBR amerykański ekspert od sztucznej inteligencji spotkał się z naukowcami, przedsiębiorcami oraz studentami.

CEO Open AI chwali Polaków – Współtwórcy ChatGPT na Uniwersytecie Warszawskim

Na scenie oprócz Altmana zagościło także dwóch naszych rodaków, na co dzień pracujących w OpenAI. Byli to polski współzałożyciel firmy i programista Wojciech Zaremba oraz Szymon Sidor, jeden z czołowych badaczy w firmie.

Biorąc pod uwagę okoliczności, polskie wątki po prostu musiały się pojawić. Prowadząca dyskusję Sylwia Czubkowska zapytała między innymi o to, jak nasi rodacy pomogli stworzyć ChatGPT i jak działają w amerykańskiej firmie.

– Polscy pracownicy zdecydowanie wpłynęli na OpenAI. Kiedy mieliśmy jedynie 50 pracowników, 10 z nich stanowili Polacy. Jeśli miałbym wskazać jedną rzecz, którą wnieśli nasi rodacy, to jest to hardkorowa, zaawansowana wiedza i umiejętności techniczne – szczerze odpowiedział Szymon Sidor.

Zaraz po nim głos przejął Zaremba, żartobliwie dodając kolejny komplement.

– Do OpenAI zatrudniłem po prostu moich najmądrzejszych znajomych, spośród których bardzo wielu to Polacy. W OpenAI mamy nawet taką małą wewnętrzną polską kulturę. W Polsce są niesamowite możliwości edukacyjne, jestem szczerze wdzięczny za pracę naszych uniwersytetów i szkół – przekonywał współtwórca ChatGPT.

Zachwycony współpracą z Polakami był także Sam Altman. – Nie wiem, jak to robicie w Polsce, że szkolicie tak znakomitych inżynierów i badaczy. Mają oni niezwykły rygor, co przekłada się na ogromne sukcesy OpenAI. To dość niesamowite, jak duży wpływ ma na nas [ich kultura pracy] – podsumował CEO.

Co zrobić, by Polska stała się potęgą AI?

Skoro mamy znakomite uczelnie i cenionych na całym świecie ekspertów – jak przekuć to w krajowy sukces? Zdaniem Zaremby, najpierw trzeba się przełamać.

– AI będzie jak elektryczność. Przewody mamy wszędzie wokół siebie i nawet ich nie zauważamy. Na ten moment kluczowe jest zaakceptowanie sztucznej inteligencji. Jedno z obecnych stanowisk [wobec AI] to postawa pełne strachu – „nie wiem, co to jest, nie chcę". Nie tędy droga. Polska powinna wykorzystać talenty swoich specjalistów i zaimplementować AI wszędzie tam, gdzie to możliwe. W szpitalach, usługach publicznych, startupach i innych aspektach życia. To inwestycja w przyszłość – zapewnił nasz rodak.

Co ciekawe, Altman wspomniał zaś, że niedawno on i inni przedstawiciele OpenAI odbyli rozmowę z premierem Mateuszem Morawieckim. Dyrektor nie mówił jednak o szczegółach, wspominając jedynie o „dobrej dyskusji o zbalansowaniu szans i wyzwań związanych z rozwojem AI oraz regulacjach prawnych”.

