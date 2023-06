Programiści obawiają się zwolnień. Chcą elastycznych form zatrudnienia

„Skończyły się czasy prawdziwej prosperity dla nas. Teraz jest czas, by przetrwać” — twierdzą specjaliści z branży IT na licznych grupach dyskusyjnych w mediach społecznościowych. Wielu z nich przyznaje, że jest zaniepokojonych obecną sytuacją w spółkach informatycznych. Nie ma tygodnia, by jakiś znany gigant technologiczny nie zwalniał pracowników lub zapowiadał zwolnienia, w tym także programistów.

Kolejny gigant IT zwalnia pracowników. Programiści są zaniepokojeni

Oliwy do ognia dolewają wypowiedzi włodarzy firm, którzy wprost mówią o ograniczeniach wynagrodzeń. W ostatnich dniach jednym z głównych tematów wśród programistów są zwolnienia w kolejnej dużej firmie IT. Z informacji, do jakich dotarli przedstawiciele związku zawodowego, wynika, że doszło do znacznych redukcji zatrudnienia. Pracę miało stracić niemal dwieście osób, w planach są kolejne zwolnienia na podobną skalę.

„Co robić w takiej sytuacji?” – pytają na forach pracownicy sektora IT. Po kilku wspaniałych latach przyszło spowolnienie. „T o może być koniec finansowego El Dorado dla programistów” — twierdzą eksperci. Ich zdaniem programiści poszukujący zatrudnienia powinni brać to, co jest dostępne w ofercie i nie stawiać zbyt wygórowanych warunków pracodawcom, gdyż dobrych ofert pracy w sektorze IT jest coraz mniej.

W zeszłym roku były podwyżki, teraz firmy wstrzymują nowe projekty i rekrutacje

Podobne wnioski można wysnuć po analizie najnowszych badań dotyczących wynagrodzeń. O ile jeszcze w zeszłym roku firmy hojnie przyznawały podwyżki sięgające najczęściej od 6 do 12 proc., by zatrzymać najlepszych pracowników, tak w tym roku wiele spółek wstrzymało zarówno nowe projekty, jak i rekrutacje pracowników oraz zamroziło podwyżki wynagrodzeń. Zdaniem autorów badania ówczesne podwyżki te były odzwierciedleniem koniunktury, która w panowała w 2022 roku.

Teraz sytuacja zmieniła się o 180 stopni. — „W tym roku płace w sektorze IT w Polsce hamują po latach dynamicznych wzrostów” — tak wynika z najnowszego badania „Raport Płacowy 2023” przeprowadzonego przez firmę badawczą Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT — SoDA.

Programiści chcą gwarancji pracy. Obawiają się utraty pracy

Gdy jedne korporacje zwalniają lub wstrzymują rekrutacje, inne firmy szukają specjalistów do realizacji nowych projektów. Zdaniem specjalistów pomimo zawahań, wciąż obserwujemy duże potrzeby zatrudnienia pracowników w sektorze IT, jednak są one zdecydowanie mniejsze niż w 2022 roku.

Programiści biorący udział w procesach rekrutacyjnych coraz częściej wymagają takich form zatrudnienia, które zabezpieczą ich przed nagłą utratą pracy. – Problem masowych zwolnień dotyka przede wszystkim największych graczy technologicznych, którzy do tej pory strategię rekrutacyjną opierali na potrzebach przyszłych projektów. Obecnie firmy planują działania rekrutacyjne w oparciu o aktualne potrzeby, rozważniej podchodząc do planów wysokich wzrostów – twierdzi Mikołaj Jaśkiewicz, kierownik działu IT i Telekomunikacji w Cpl Poland.

Oczekiwania pracowników. Lepsza umowa B2B niż etat

Wiele osób zastanawia się, czy zmniejszenie liczby otwierających się procesów rekrutacyjnych w branży IT nie wpłynie na spadek oczekiwań kandydatów. Z danych Cpl Poland, globalnego dostawcy innowacyjnych rozwiązań rekrutacyjnych wynika, że specjaliści IT wciąż oczekują elastyczności w wyborze formy zatrudnienia, a więc możliwości zdecydowania pomiędzy umową o pracę a kontraktem B2B.

Warunkiem koniecznym do podjęcia współpracy na zasadach B2B jest pewność dołączenia do konkretnego projektu, który spełniałby ich oczekiwania, dając możliwość rozwoju i pracy w oparciu o najnowsze technologie. Chociaż informacje na temat projektu zawsze były ważnym czynnikiem decydującym o przyjęciu oferty przez kandydata, to w tym roku może on mieć kluczowe znaczenie.

„W obliczu doniesień o zwolnieniach w branży, kandydaci chcą mieć pewność, że po dołączeniu do organizacji będą mieli gwarancję wykonywania działań związanych z danym projektem” — czytamy w raporcie.

Perspektywa pracodawców. Na rynku pojawiają się nowe rozwiązania

Z kolei doświadczeni pracownicy sektora IT preferują pracę w modelu B2B, z kontraktem dopasowanym do ich indywidualnych preferencji. Zdaniem przedstawicieli Cpl Poland coraz większym zainteresowaniem cieszą się także projekty krótkoterminowe, pozwalające specjalistom IT na częste zmiany środowiska pracy i postrzeganie projektu jako zadania do wykonania. Taki kontrakt daje również możliwość współpracy z kilkoma organizacjami równocześnie, zwiększając tym samym zarobki programistów.

Na tym jednak nie koniec zmian. Na rynku pojawiają się rozwiązania, pozwalające spełnić oczekiwania pracowników, a jednocześnie umożliwiające pracodawcom elastyczne dostosowywanie wielkości swojej kadry do bieżących potrzeb projektowych.

IT Contracting jest korzystny dla pracowników i firm.

Jednym z nich jest IT Contracting. – To forma korzystna finansowo dla pracodawcy, ze względu na ograniczone kwoty podatku i składek ZUS. Dzięki temu pracownicy mają możliwość wynegocjowania dla siebie lepszych, bardziej odpowiadających ich doświadczeniu i oczekiwaniom stawek — twierdzi Mikołaj Jaśkiewicz. Jego zdaniem firmy, które ze względu na wewnętrzną politykę nie mogą zaproponować kandydatom takiego modelu współpracy mogą skorzystać z tej usługi, ale świadczonej przez zewnętrznych partnerów.

Zdaniem ekspertów jedna i druga forma ma swoje zalety. Rozwiązania takie jak IT Contracting spełniają oczekiwania pracowników i umożliwiają elastyczną adaptację zasobów ludzkich do dynamicznie zmieniających się potrzeb projektowych. Stają się istotnym elementem konkurencyjności na rynku. Z kolei model B2B z indywidualnie dopasowanymi kontraktami daje pracownikom większą kontrolę nad swoją karierą i zarobkami. A firmom umożliwia efektywne zarządzanie kosztami.

