Twitter kończy z niebieskim ptakiem i zmienia nazwę. Elon Musk szuka alternatywy

Twitter przejdzie ogromną zmianę. Właściciel firmy Elon Musk zapowiedział właśnie, że ma zamiar całkowicie pozbyć się charakterystycznego niebieskiego ptaka, który od założenia serwisu był jego wyznacznikiem.

Zmiana nazwy i logo

Jak zapowiedział we wpisie na portalu, Twitter zmieni jednak nie tylko logotyp, ale także nazwę. „Niebawem pożegnamy się z marką Twitter i stopniowo ze wszystkimi ptakami” – napisał najbogatszy człowiek świata, co wywołało w serwisie prawdziwe zamieszanie. Oliwy do ognia właściciel Twittera dolał kolejnym wpisem. Zasugerował w nim, że jeśli jeszcze tej nocy (wpis pojawił się o 6 rano czasu lokalnego) pojawi się dobra propozycja logotypu marki „X”, to zostanie wprowadzona w poniedziałek 24 lipca.

Elon Musk potwierdził więc doniesienia o tym, że Twitter ma zmienić nazwę na „X”. Byłoby to nawiązanie do większości biznesów, które w swojej historii biznesowej stworzył miliarder rodem z RPA.

twitter

W kolejnym wpisie opublikował tajemnicze nagranie ze stylizowaną literą „X”, ale nie opatrzył tego tweeta żadnym komentarzem. Można się spodziewać, że jest to aktualna propozycja, którą przygotowano w firmie, ale ostateczna decyzja o jej wykorzystaniu jeszcze nie zapadała i Musk jest otwarty na kreatywność użytkowników.

Twitter to już oficjalnie „X”

Należy pamiętać, że oficjalnie, Twitter już nazwa się „X”. Elon Musk niedługo po przejęciu spółki zmienił jej nazwę handlową na X „Corp”. Firma twierdziła jednak, że niebieski ptak w logo jest jej najbardziej rozpoznawalnym elementem, dlatego ani nazwa, ani znak nie były zmieniane. Jak widać, już niebawem możemy pożegnać się z dotychczasową identyfikacją.

Logo Twittera było już zmieniane od czasu, gdy firmę przejął Elon Musk. Niedawno na kilka dni miejsce niebieskiego ptaka zajął „pieseł”, czyli memiczny pies rasy Shiba Inu. Było to nawiązanie do ulubionej kryptowaluty najbogatszego człowieka świata, czyli Dogecoina. Wartość rynkowa memecoina wzrosła dzięki temu o ponad 4 miliardy dolarów.

twitterCzytaj też:

Elon Musk „nie rozumie, co się dzieje”. Prowadząc Teslę chciałby mieć kryształową kulęCzytaj też:

Kolejny zaskakujący plan Elona Muska. Tym razem chce zbudować całe miasto