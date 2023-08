Ta formuła odmieniła rynek pracy. Pracownicy wyliczają jej zalety

Pani Anna jest testerką oprogramowania w dużej warszawskiej korporacji IT. Jej zadaniem jest zgłaszanie błędów w oprogramowaniu, które stworzyli programiści. W tej samej firmie pracuje także jej mąż, Tomasz. Jest UI Designerem. Zajmuje się projektowaniem interfejsu użytkownika, odpowiada za przygotowywanie takich elementów jak widoczna struktura strony, menu, rozkład treści czy szata graficzna. Oboje pracują w formule — dwa dni pracy w biurze, trzy dni z domu.

Czas pracy. Nowa formuła pozwala godzić obowiązki domowe z zawodowymi

Olbrzymim udogodnieniem dla nich jest elastyczny czas pracy, z którego chętnie korzystają. W każdy poniedziałek i wtorek, kiedy Anna zaczyna pracę o godz. 6., jej mąż zajmuje się domem i dziećmi. W tych dniach Tomasz pracuje na drugą zmianę, pracę online zaczyna o godz. 15. po powrocie żony do domu.

Z kolei w środy i czwartki to on jedzie do pracy na poranną zmianę, a Anna przejmuje wszystkie obowiązki w domu. Po jego powrocie Tomasz zaczyna drugą zmianę, wykonując swoje zadania online. – Sami zaproponowaliśmy takie rozwiązanie w firmie i nie było z tym żadnych problemów. Pracodawca poszedł nam na rękę, a dzięki temu możemy pogodzić życie rodzinne z wykonywaną pracą – zaznacza Anna.

Elastyczny czas pracy to stały element w ogłoszeniach pracodawców

Elastyczny grafik coraz częściej pojawia się w ofertach pracy. Zdaniem ekspertów to słowo klucz, które przyciąga pracowników do firmy lub zniechęca ich, jeśli pracodawca nie wspomina o nim w ogłoszeniu. — Formuła dowolnego czasu pracy stała się tak bardzo popularna, gdyż ułatwia pracownikom godzenie życia zawodowego z prywatnym, daje poczucie swobody i większej sprawczości w zarządzaniu swoim czasem zarówno przed pracą, jak i w trakcie wykonywania służbowych obowiązków, czy też po pracy — mówi Justyna Sławik, menedżer ds. pozyskiwania i rozwoju talentów, szefowa EDI&B w firmie Randstad.

W podobnym tonie wypowiadają się inni pracownicy, którym firmy umożliwiają rozpoczęcia i zakończenia pracy w wybranych przez siebie godzinach. Niektórzy zaczynają pracę skoro świt, inni wolą drugą zmianę. Dzięki temu mogą pogodzić dodatkowe aktywności związane zarówno z dokształcaniem się, jak i innymi sprawami osobistymi z obowiązkami zawodowymi. „Elastyczny czas pracy daje nam możliwość organizowania swojego czasu pod kątem niezbędnych potrzeb” — mówią zgodnie.

Elastyczny czas pracy. To „must have” dla wielu pracowników

– Elastyczny czas pracy plus praca zdalna to dla mnie wymaganie „must have” – mówi Karolina Marzantowicz, chief of growth, członek zarządu w firmie A4BEE . – Dzięki temu mam czas na spokojną kawę w ciągu dnia i nie stresują mnie korki w tygodniu. Jak sama przyznaje, taka formuła pracy pozwala jej pogodzić domowe obowiązki i przyjemności, zadbać o swoje zdrowie i prowadzenie dwóch start-upów, co w innym przypadku byłoby niemożliwą misją dla mamy samodzielnie wychowującej i wspierającej trójkę dzieci – dodaje.

– Mam możliwość zaczynania pracy po rodzinnym śniadaniu i odwiezieniu dzieci do szkoły. Poza tym udział w szkolnych przedstawieniach i innych ważnych wydarzeniach dla dzieci — nie jest problemem. To, czego nie zdążę zrobić w ciągu dnia, mogę dokończyć wieczorem. To pomaga mi w zachowaniu balansu pomiędzy tym co ważne dla mnie zawodowo i prywatnie — opowiada.

– To, co jest jednak najważniejsze to pełne zrozumienie i stosowanie podobnych zasad w pracy przez najbliższych partnerów oraz pracowników. Dzięki temu, że jest to element kultury w mojej firmie, nie stresuje mnie fakt, kiedy z powodu wydarzeń prywatnych zmienia się moja dostępność w pracy. Pozwala mi to na coś jeszcze — możliwość rozwijania nowych umiejętności i pasji, i daje poczucie spełnienia — zaznacza Karolina Marzantowicz z firmy A4BEE.

Wybór czasu pracy to wspaniały benefit

Zdaniem Weroniki Jackiewicz, kierownika ds. odszkodowań i świadczeń to właśnie elastyczny czas pracy jest jednym z najbardziej docenianych benefitów. – Jest to przywilej, z którego dość często korzystam i jestem niezmiernie wdzięczna za tę możliwość. Jako mama przedszkolaka często muszę lawirować pomiędzy swoim życiem zawodowym a aktywnościami 6-latka – przedszkolem czynnym do godz. 16, występami okolicznościowymi – najczęściej o godz. 13, porannym basenem czy popołudniowymi treningami. Elastyczny czas pracy pozwala mi godzić te wszystkie aktywności, w pełni uczestniczyć w życiu dziecka a jednocześnie być pełnoetatowym, efektywnym pracownikiem — mówi.

Zalety pracy od wybranej przez siebie godziny dostrzega także Feliks Piątek, inżynier laboratorium cyfrowego. — Elastyczność czasu pracy z mojej perspektywy to jest to jeden z najważniejszych benefitów, jakie oferuje firma — mówi w rozmowie z Wprost.pl. — Dla mnie był to główny powód, dla którego zdecydowałem się kontynuować pracę tuż po wakacjach. Umożliwiło mi to uczęszczanie na uczelnię, mogłem bez żadnych przeszkód studiować i jednocześnie pracować. Nie musiałem stawać przed dylematem, czy wybrać pracę kosztem porzucenia studiów, czy na odwrót — dodaje.

Nowa formuła ma wiele zalet. Można pogodzić naukę z pracą

Naukę z wykonywaniem obowiązków służbowych łączyła także Ewa Weremko, content writer i researcher. – W ubiegłym roku akademickim łączyłam studia dzienne na Uniwersytecie Warszawskim z pracą w firmie. Dzięki elastycznemu czasowi pracy mogłam rozwijać się zawodowo, mimo że zajęcia na studiach zajmowały mi dużo czasu. To wspaniały benefit, który ułatwiał nie tylko mi dopasowanie godzin pracy do zajęć — twierdzi.

Jej zdaniem elastyczny czas pracy w praktyce sprzyja bardziej efektywnemu wykonywaniu obowiązków poprzez dostosowanie widełek czasowych do własnej produktywności i możliwości. – Jest to szczególnie ważne w pracy wymagającej kreatywności i pewnej świeżości, do których potrzebne są dogodne warunki — zaznacza.

Elastyczny czas pracy. „Mam czas na fitness”

Z kolei Piotr Buchart, kierownik dostaw przekonuje, że elastyczny czas pracy to nie tylko droga do lepszego równoważenia życia zawodowego i prywatnego, ale także szansa na rozwijanie swoich pasji, takich jak treningi fitness. Każdego dnia, zamiast spieszyć się do biura, mogę zacząć dzień od porannej kawy i sesji treningowej.

– Fitness jest naprawdę znakomitym przykładem, gdzie taka elastyczność może przynieść ogromne korzyści. Rano, kiedy kluby są najmniej zatłoczone, masz możliwość skorzystania z pełnej gamy sprzętu bez czekania w kolejce. Możesz skoncentrować się na swoim treningu, czerpiąc z niego maksimum korzyści, nie przejmując się tym, że ktoś obserwuje cię z boku — mówi Piotr.

Jego zdaniem taki trening z rana to nie tylko kwestia dobrego samopoczucia i kondycji fizycznej, zwłaszcza kiedy masz siedzącą pracę. – To również sposób na odstresowanie się i naładowanie baterii na nadchodzący dzień pracy. Gdy siadasz przy biurku, robisz to z energią i skoncentrowanym umysłem — dodaje.

