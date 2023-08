Pakiet kontroli „Rzeczpospolitej” przejęty przez Holendrów. Hajdarowicz nie jest już większościowym właścicielem

Grzegorz Hajdarowicz nie jest już większościowym właścicielem dziennika „Rzeczpospolita”. Spółka Pluralis z siedzibą w Amsterdamie skorzystała z opcji zakupu dodatkowych 13,43 proc. akcji Gremi Media, wydawcy m.in. „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”, zwiększając swój łączny udział do 52,05 proc.

Holenderska firma przejęła „Rzeczpospolitą” i „Parkiet”

Pluralis nabył pakiet 240 416 akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu spółki Gremi Media S.A., co pozwoliło na osiągnięcie przez Pluralis 57 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki Gremi Media S.A. – informuje „Rzeczpospolita” w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pluralis Thomas Leysen, powiedział: „Ta inwestycja odzwierciedla zaangażowanie Pluralis w Gremi Media i naszą pewność co do jej silnej pozycji na polskim rynku medialnym. Od czasu wejścia do firmy 20 miesięcy temu ściśle współpracowaliśmy z zarządem Gremi i jesteśmy zachwyceni możliwością pogłębienia naszej współpracy z firmą i jej zespołem”.

Pluralis B.V. jest holenderską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie. Pluralis posiada konsorcjum akcjonariuszy: King Baudouin Foundation, fundacje Tinius Trust i KIM, Mediahuis, Media Development Investment Fund, Soros Economic Development Fund, a także innych wpływowych inwestorów i biura rodzinne, w tym VP Capital.

