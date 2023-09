Rekordowa transakcja za polską monetę. Kolekcjoner zapłacił 3,24 mln zł

O tej aukcji mówiło się już od kilku tygodni. Jej zapowiedź była szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Na licytację trafiło blisko 2 tysiące rzadkich monet i banknotów. Wśród nich znalazły się zarówno monety antyczne, średniowieczne, jak i trojaki, pół marki, grosze, denary, dukaty, szelągi, orty, czy tymfy wybijane za panowania kilku polskich królów.

Unikat na rynku numizmatycznym pojawił się na aukcji

Wisienką na tym numizmatycznym torcie była moneta o nominale 50 dukatów, która została wybita w Bydgoszczy w 1621 roku. Na awersie znajduje się popiersie Zygmunta III Wazy. Na rewersie widnieje zdobiona tarcza polsko-szwedzka. Jest to jedyny egzemplarz dostępny obecnie na rynku aukcyjnym. To także jedna z największych złotych monet wybitych w Europie — złoto 174,52 g, średnica 68,6 mm.

Wysoka cena wywoławcza — 2 mln zł — nie tylko nie zniechęciła miłośników dawnych monet, ale i przyciągnęła dodatkowo rzesze odwiedzających. Wielu kolekcjonerów i miłośników dawnych monet ustawiało się od samego rana w długiej kolejce, aby móc ją zobaczyć przed licytacją. Jak przekonywali eksperci od numizmatyki, jest to jedna z najrzadszych królewskich monet na świecie i najwybitniejsze dzieło medaliera Samuela Ammona. Zgodnie z ich przewidywaniami była to rekordowa transakcja na rodzimym rynku sprzedaży monet.

Aukcje starych monet. Rekordowa transakcja na polskim rynku

Podczas aukcji Antykwariatu Numizmatycznego prowadzonego przez Michała Niemczyka legendarne 50 dukatów Zygmunta III Wazy sprzed ponad czterystu lat zostało wylicytowane za 3,24 mln zł. „To historyczny rekord, a zarazem jedna z najważniejszych aukcji w kraju” — komentowali eksperci po jej zakończeniu.

Kwota, którą zapłacił nowy nabywca jest najwyższą na aukcji w Polsce. Do tej pory najdroższą polską monetą, ale sprzedaną w Stanach Zjednoczonych, jest 100 dukatów Zygmunta III Wazy, która osiągnęła wartość 2,16 mln dolarów. Rekorodowa aukcja miała miejsce pięć lat temu w Nowym Jorku.

Perełki polskiej numizmatyki pojawiają się co jakiś czas na aukcjach

Królewska moneta miała charakter podarunkowy. Symbolizuje królewski triumf, jakim było zwycięstwo odniesione przez Polaków pod Chocimiem nad armią turecką. Król Zygmunt III Waza wręczał ją osobom szczególnie zasłużonym m.in. wodzom i dostojnikom. „Dziś jest niespotykana nawet w największych prywatnych zbiorach” — dodają eksperci tej branży.

Rarytas polskiej numizmatyki z 1621 roku jest kolejną królewską monetą wystawianą na aukcjach w ostatnich miesiącach. W czerwcu na licytację trafił talar koronny Jana III Sobieskiego. Moneta wybita w 1864 roku miała cenę wywoławczą 375 tys. zł. Zdaniem ekspertów jest to jedyny talar koronny wybity za panowania króla Jana III Sobieskiego i tylko jeden z dwóch typów talarów tego króla.

Zdaniem Piotra Kosanowskiego, założyciela projektu Portal Numizmatyczny jest duża grupa klientów, którzy numizmatykę traktują jako formę dywersyfikacji portfela, dzieląc go np. ze złotem, akcjami czy innymi formami aktywów inwestycyjnych. — Wiele nowych osób to stricte inwestorzy, ale gros osób to ci, co pouciekali z oszczędnościami z banków i próbują za wszelką cenę zamienić żywą gotówkę na aktywa — mówił ekspert w rozmowie z Wprost.pl.



