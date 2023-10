Starbucks ma pomysł na kryzys. Opracowuje nowe odmiany kawy

Najpierw kawa, potem praca. Ta popularna fraza zyskuje coraz więcej zwolenników w wielu firmach. Dla wielu osób kubek małej czarnej z samego rana to obowiązkowy punkt, bez którego nie potrafią rozpocząć dnia. Podobnie do tematu podchodzą pracodawcy, dla których profesjonalny ekspres do kawy stanowi podstawowe wyposażenie w biurze. Ich zdaniem kawa pozwala nie tylko zintegrować zespół, ale i pozytywnie wpływa na efektywność pracy.

Starbucks opracowuje nowe odmiany kawy

Od wyboru ulubionej kawy rozpoczyna się większość spotkań zarówno towarzyskich, jak i służbowych. Klienci oraz pracownicy mają swoje ulubione kafejki, do których lubią często zaglądać. I tradycyjnie przy espresso, americano, cappuccino, czy latte dyskutują na różne tematy. Być może już wkrótce ta lista znacznie się wydłuży.

Starbucks opracowuje nowe odmiany arabiki, które są specjalnie uprawiane, by lepiej radzić sobie na ocieplającej się planecie. Specjaliści tej firmy już od dekady hodowali różne typy drzew kawowych. Poszukiwali takich, które będą w krótkim czasie dostarczały dużą ilość ziarna ukrytego w owocach kawowca. Mają być również odporne na choroby atakujące drzewa kawowe. Po latach eksperymentów i sparowaniu wielu odmian kawy firma jest już na ostatniej prostej, by wprowadzić nowe gatunki na rynek.

Kawa odporna na zmiany klimatu. Będzie sześć nowych odmian

Największa na świecie sieć kawiarni poinformowała, że wytypowała sześć odmian, które spełniają wymagane kryteria i standardy zarówno pod względem uprawy, jak i smaku czy aromatu. Firma udostępniła kostarykańskim rolnikom obszerny katalog z opisem wszystkich nowych odmian. Zawiera on nie tylko charakterystykę wzrostu rośliny, rozmiar czy jej strukturę, ale także informuje zainteresowane osoby, na jakiej wysokości można uprawiać tę najbardziej popularną odmianę kawy.

Fani małej czarnej przekazują sobie kolejne ciekawostki na licznych forach w mediach społecznościowych. Dużym zainteresowaniem internautów cieszą się także smaki nowych odmian, które w niedługim czasie mogą pojawić się w menu kafejek. Jedną z opcji będzie kawa z nutami melona, miodu i trzciny cukrowej.

Do wyboru będzie także arabika z cytrusowym, ziołowym, kwiatowym smakiem — czytamy. Wśród wielu wpisów pojawiają się również takie, które mówią o przyczynach poszukiwania nowych smaków. Podtekst ma nie tylko wymiar ekonomiczny.

Zdaniem ekspertów sieć kawiarni, która kupuje około 3 proc. całej kawy na świecie, jest w dużej mierze uzależniona od rolników. A plantatorzy kawy od wielu lat zmagają się z dostosowaniem upraw do globalnego ocieplenia. W ciągu najbliższych trzech dziesięcioleci wzrost temperatur zredukuje obszar odpowiedni do uprawy kawy nawet o 50 proc. Tak wynika z badania opracowanego przez Międzyamerykański Bank Rozwoju, instytucji finansowej, która obsługuje Amerykę Łacińską i Karaiby. Zdaniem autorów raportu to właśnie w tym regionie, w tzw. pasie kawowym są odpowiednie warunki do uprawy kawy.

