Charakterystyczny prezes odchodzi na emeryturę. Zmiany pokoleniowe w znanej sieci kawiarni

Będzie nowy prezes, a właściwie prezeska polskiego oddziału sieci kawiarni Green Caffe Nero. Adama Ringera, który poinformował o przejściu na emeryturę, zastąpi Dorota Pomacho-Pątkiewicz.

Zmiana prezesa w Green Caffe Nero

W oficjalnym komunikacie właściciel sieci Green Caffe Nero poinformował, że dotychczasowy prezes polskiego oddziału Adam Ringer zdecydował się przejść na emeryturę. Pozostanie on jednak w strukturach firmy jako starszy doradca rady nadzorczej. Na fotelu prezesa zasiądzie Dorota Pomacho-Pątkiewicz.

– Jestem szczęśliwy, że mogę powitać Dorotę w naszej firmie. Ma wspaniałe osiągnięcia i doświadczenie w sektorze detalicznym, w którym z sukcesem rozwijała różne marki. Wierzę, że jest właściwą osobą, aby poprowadzić naszą firmę, szczególnie, że wkraczamy w nową, ekscytującą fazę rozwoju Green Caffè Nero. Zarząd i ja dziękujemy również Adamowi Ringerowi za wszystko, co zrobił przez ostatnie 12 lat. Jego pasja, poświęcenie i zaangażowanie w biznes były wyjątkowe, a jego przywództwo pomogło nam przetrwać trudne czasy, zwłaszcza w okresie pandemii. Adam nadal będzie wspierał firmę swoją wiedzą i doświadczeniem jako starszy doradca rady nadzorczej – powiedział założyciel i prezes Gerry Ford.

Menadżerka z doświadczeniem

Nowa prezeska Dorota Pomacho-Pątkiewicz jest menadżerką z wieloletnim doświadczeniem w branży sprzedaży detalicznej. Ostatnie lata spędziła na stanowisku dyrektor ds. strategii omnichannel i rozwoju e-commerce w Peek & Cloppenburg. Wcześniej pracowała także na stanowisku dyrektorskim w sieci jubilerskiej Pandora, a także odpowiedzialna była za wprowadzanie na rynek kolejnych sklepów Hugo Boss.

– Jestem szczęśliwa, że dołączam do Green Caffè Nero. Jest to firma, która zawsze wykazywała dobre wyniki i wzrost, zachowując jednocześnie ciepłą, przyjazną i rodzinną atmosferę. Firma ma ogromny potencjał, aby dalej wzrastać, jednocześnie pozostając lubianym i cenionym przez lokalną społeczność miejscem spotkań. Cieszę się, że tu jestem i z radością patrzę w przyszłość oraz na to co możemy osiągnąć – powiedziała Dorota Pomacho-Pątkiewicz.

