UOKiK sprawdzi działanie CLOUT MMA. Organizator patocelebryckich gal może mieć problem

Ciąg dalszy problemów CLOUT MMA, spółki, która zajmuje się organizowaniem gal walk patocelebrytów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiedział na 170 skarg na firmę.

UOKiK zbada CLOUT MMA

„Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło w tym roku ponad 170 skarg na serwis streamingowy CLOUT MMA. Najnowsza pula zgłoszeń pojawiła się po 28 października, kiedy miała miejsce kolejna gala walk MMA organizowana przez CLOUT MMA” – czytamy w komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nagły napływ skarg na organizację dotyczy problemów z dostępem do transmisji z gali, która była sprzedawana w formule PPV (pay-per-view), która zakłada, że aby obejrzeć zmagania patocelebrytów, należy zapłacić jednorazową opłatę za dostęp do streama na stronie organizatora. Konsumenci skarżyli się, że mimo wykupienia usługi nie mieli do niej dostępu.

„Ci, którym udało się włączyć transmisję, wskazywali na jej wyłączanie się, brak możliwości wznowienia oraz niedostępność dźwięku czy obrazu. Użytkownicy wskazywali, że nie mogli oglądać gali, choć nie mieli problemów ze sprzętem, łącznością czy szybkością internetu” – czytamy w komunikacie.

Nie jest to pierwszy tego typu przypadek. Podobne zgłoszenia wpłynęły do UOKiK po pierwszej gali CLOUT MMA w sierpniu 2023 roku.

Odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorcy

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wszczął postępowanie sprawdzające, nie ma wątpliwości, że w tego typu sytuacjach odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorcy, który organizuje transmisje.

– Transmisje wydarzeń na żywo przyciągają wielu fanów. Jeśli przedsiębiorca decyduje się na wprowadzenie tego typu usług do swojej oferty, to musi posiadać kluczową w procesie streamingu infrastrukturę techniczną, tak by być w stanie świadczyć deklarowany poziom serwisu – powiedział Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny – To na przedsiębiorcy spoczywa odpowiedzialność za jakość usługi i obowiązek rekompensaty w przypadkach awarii – dodał.

Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas wszczęte zostanie postępowanie wobec konkretnych podmiotów, którym będzie grozić kara do 10 proc. obrotu.

