Dzisiaj premiera książki „Polowanie”. To pierwsza taka publikacja na rynku

„Polowanie” – o czym jest książka?

Książka opowiada o losach 11 przedsiębiorców i menadżerów, których firmy i kariery zostały zniszczone przez aparat państwa.

Jednego doprowadzono do bankructwa, bo nie chciał dać łapówki. Z drugiego służby chciały zrobić w areszcie pedofila. Kolejny chciał rzucić się pod pociąg. Kiedy po latach procesu usłyszał wyrok uniewinniający, dostał zawału serca.

Z piętnem przestępców trafili do aresztów, a następnie na ławę oskarżonych. Chociaż wielu z nich ostatecznie udowodniło swoją niewinność, to za błędy państwa zapłacili zszarganą reputacją, bankructwem, próbami samobójczymi. O powrocie do robienia biznesu w Polsce prawie nikt z nich już nie myśli.

Historiom biznesmenów towarzyszy również kilka wywiadów z sędziami, adwokatami i niezależnymi instytucjami monitorującymi dostęp obywateli do sądu.

Nikt nie poniósł kary

"Ta książka to wyraz niezgody na niszczenie nie tylko ludzi, ale i całej polskiej przedsiębiorczości. Kolejne zatrzymania i areszty podsycają w Polakach stereotypy zakorzenione od czasów komuny. Że jak się dorobił, to pewnie ukradł. Jak bogaty, to złodziej. W bardziej rozwiniętych zachodnich gospodarkach wszelakie listy najbogatszych są powodem do dumy. Uznaniem sukcesu. Spełnieniem marzeń. Inspiracją dla milionów młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają w biznesie i idą za wskazówkami tych, którzy zbudowali duży majątek. U nas obecność na publikowanej przez „Wprost” od ponad trzech dekad Liście 100 Najbogatszych Polaków bywa powodem do strachu. Polscy przedsiębiorcy nie chcą na niej występować. Nie chcą być na świeczniku w obawie, że mogą być kolejnymi do zatrzymania. Na listach najbogatszych tego czy ubiegłego wieku występowało przecież również kilku bohaterów tej książki. A jaki przekaz z ich zatrzymań trafia do małych i średnich firm? Taki, że skoro zniszczyli jednego z największych, to mogą i takiego malucha jak ja.

Ta książka to też akt rozpaczy wobec bezkarności przedstawicieli organów państwa. Urzędników, prokuratorów, polityków. Żaden z odpowiedzialnych za zrujnowanie firmy i życia naszych bohaterów nie poniósł za to odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie. Kilku dostało awanse albo Honorowe Odznaki za Zasługi dla Skarbowości Rzeczpospolitej Polskiej". – piszą we wstępie autorzy

Znane organizacje wśród partnerów

Książkę objęło swoim patronatem wiele podmiotów. Między innymi Polska Rada Biznesu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warsaw Enterprise Institute, Fundacja Court Watch czy Fundacja Pomyśl o Przyszłości. Wiele z tych instytucji od lat apeluje o zaprzestanie stosowania aresztów tymczasowych wobec polskich przedsiębiorców, co w ostatnich latach stało się nagminną praktyką.

Gdzie można kupić książkę?

Premiera książki będzie połączona z wieczorem autorskim, który odbędzie się 21 listopada o godz. 19:00 w Faktycznym Domu Kultury. W spotkaniu wezmą udział autorzy: Helena Kowalik i Szymon Krawiec. Dyskusję poprowadzi Mariusz Szczygieł, prezes Fundacji Instytut Reportażu, która wieczór organizuje.

Książka będzie do kupienia m.in. w salonach Inmedio, Relay, Świat Książki czy na Empik.com. Pojawi się również w wielu innych księgarniach – stacjonarnych i internetowych. Cały czas jest również do kupienia przez naszą stronę internetową w atrakcyjnych cenach i pakietach.

Czytaj też:

Czekał ponad 1000 dni na odpowiedź Ziobry. Teraz sąd go przepraszaCzytaj też:

Tak się w Polsce niszczy przedsiębiorców. „To system, z którym walczy się w pojedynkę”