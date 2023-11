Sąd rzucił Dino kłody pod nogi. Do transakcji może nie dojść

Dino Polska chce nabyć 75 proc. udziałów sklepu internetowego eZebra. Do transakcji może jednak nie dojść ze względu na postanowienie sądu w Lublinie o zabezpieczeniu roszczenia wnioskodawcy ws. uznania, iż warunkowa umowa jest bezskuteczna w stosunku do wnioskodawcy, podała spółka.

Spółka zarządzająca siecią dyskontów poinformowała, że postanowienie to może spowodować opóźnienie realizacji umowy nabycia i objęcia udziałów eZebra, a nawet uniemożliwić jej wykonanie. „Spółka oraz wspólnicy eZebra nie zgadzają się z ww. postanowieniem w całości oraz rozważą podjęcie odpowiednich kroków prawnych” — czytamy dalej.

Umowa ze spółką eZebra i jej wspólnikami została zawarta w październiku. Cena za udziały wyniesie około 61 mln zł (cena sprzedaży), z czego 11,5 mln zł zasili eZebra jako wkład z tytułu objęcia przez spółkę nowych udziałów w kapitale zakładowym eZebra i wesprze jej dalszy rozwój, a kwota około 49,5 mln zł będzie stanowić zapłatę za istniejące udziały odkupywane przez spółkę od założycieli. Cena sprzedaży zostanie skorygowania o dług netto i różnicę w kapitale obrotowym eZebra, JTG oraz 3BOOM na dzień zamknięcia.

Dino otworzy stację paliw?

Przejęcie akcji eZebra to nie jedyny pomysł zarządu Dino na rozwinięcie i tak imponującej już skali działalności. 24 października firma Dino Oil sp. z o.o. w Krotoszynie zgłosiła nowy znak towarowy. Odnosi się on m.in. do usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami i usługi tankowania paliwa do pojazdów.

Spółka Dino Oil istnieje od 2013 roku. W maju 2018 roku złożyła wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi. Trzy miesiace później URE wydał na to zgodę.

Obecnie Dino Oil ma zgodę URE na handel paliwami na zasadzie pośrednictwa w sprzedaży przy wykorzystaniu kart paliwowych emitowanych przez Orlen przy wykorzystaniu stacji zlokalizowanej w miejscowości Łobez na terenie jednego z centrów dystrybucyjnych.

Dino otwiera sklepy przede wszystkim w mniejszych miejscowościach. Obecnie działa 2,3 tys. placówek. Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w trzecim kwartale br. 424 mln zł wobec 339,4 mln zł zysku rok wcześniej.

