Oto nowi polscy milionerzy. Nie mają jeszcze 40 lat, a dorobili się fortun

52 mln zł – taką kwotę trzeba było mieć, żeby w tym roku zadebiutować w naszym ostatnim tegorocznym zestawieniu, czyli Liście 40 najbogatszych Polaków przed 40. Do grona najmłodszych milionerów wejść coraz trudniej. Z roku na rok próg wejścia podniósł się o kolejne 7 mln zł. Po drodze z rankingu wypadło wiele znanych nazwisk: Dominiki Kulczyk, Ewy Chodakowskiej czy Olgi Malinkiewicz. Ale to nie przez to, że zbiedniały. Po prostu mają już więcej niż 40 lat. Kto je zastąpił? W tegorocznej edycji listy mamy aż 12 debiutantów. Poniżej przedstawiamy ich nazwiska, szacowany majątek oraz miejsca, które zajęli.