Koniec z gazetami w kioskach Ruchu. Podano już termin

Do nowej rzeczywistości przyzwyczaić będą musiały się m.in. osoby starsze. To właśnie one często zaglądają do kiosków, by nabyć najnowszą gazetę. O tym, że eksperci przewidują, że z polskich miast niebawem znikną kioski z prasą, a sprzedażą gazet zajmą się wyłącznie sklepy, wspominaliśmy już jakiś czas temu. Teraz wiadomo, że zmiany zauważymy w maju tego roku.

Prasa zniknie z kiosków Ruchu. Jest data

To ważna wiadomość dla wszystkich, choć szczególnie poruszy zapewne miłośników tradycyjnych papierowych gazet. Te od lat dostępne były m.in. w kioskach Ruchu, sieci, która jest najstarszym dystrybutorem prasy w naszym kraju. Okazuje się, że będzie nim już tylko do końca kwietnia tego roku. Od maja wspomnianych produktów już tam nie zobaczymy.

Powodem względy ekonomiczne. Takie stanowisku przyjął zarząd firmy. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl informację tę potwierdził Marek Frąckowiak, dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy. Co się zmieni? Od 1 maja 2024 roku Ruch będzie jedynie zajmował się rozliczeniem dotychczasowych dostaw do punktów sprzedaży prasy oraz rozliczeniami z wydawcami, zgodnie z obowiązującymi umowami.

Zamiast po gazetę do kiosku Ruchu, to do sklepu

Złote czasy kiosków niestety powoli mijają. Kiedyś można było zauważyć je na każdym kroku dziś jest ich coraz mniej, lub pozostają niespodziewanie zamknięte. Taka sytuacja stała się plagą polskich miast, a na sytuacje narzekają głównie osoby starsze. Dziś funkcję kiosków przejmują markety i to one mają teraz głównie sprzedawać gazety.

Kioski Ruchu rezygnują z gazet m.in. dlatego, że sięgamy po nie coraz rzadziej i małe punkty nie są w stanie utrzymać się już wyłącznie z takiej sprzedaży. Z tego powodu często dochodzi do zmiany strategii – w takich punktach zaczynają pojawiać się m.in.pizze i hot-dogi. Zamiast po prasę, wolimy sięgać też po energetyki czy papierosy. Na kupowanie gazet w kiosku Ruchu mamy czas do końca kwietnia.

Czytaj też:

Tygodnik „Nie” wycofany ze stacji Orlenu. Obajtek podjął decyzjęCzytaj też:

PKN Orlen otwiera nowe sklepy. Pierwszy „Orlen w ruchu” już działa w Warszawie