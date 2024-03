Orlen bez ważnego wiceprezesa. Wciąż czekamy na nazwisko następny Daniela Obajtka

Nadal nie poznaliśmy nazwiska nowego prezesa Orlenu ani składu członków zarządu. Wprawdzie niektóre media, powołując się na „informatorów zbliżonych do źródeł rządowych”, donosiły, że nowy skład zostanie ogłoszony na początku tego tygodnia, ale tak się nie stało. Wyłonienie kandydatów trwa długo z powodu ogromnej liczby kandydatów, którzy zgłosili się do rekrutacji: w sumie spłynęło 260 aplikacji. Trafiły do Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, która oceniła ja pod względem formalnym i merytorycznym. Ostateczną decyzję o składzie zarządu podejmie rada nadzorcza.

twitter

Zarząd Orlenu. Trwają rozmowy z kandydatami

„Z uwagi na liczne zgłoszenia nadal trwają rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami i kandydatkami. W związku z prowadzonymi rozmowami oraz z możliwością przeprowadzenia dodatkowych rozmów z niektórymi kandydatami i kandydatkami, proces wyboru członków i członkiń Zarządu może się nieznacznie wydłużyć. O kolejnych krokach Rada Nadzorcza będzie informować na bieżąco” – czytamy w komunikacie Orlenu opublikowanym w serwisie X.

Nowy zarząd będzie się różnił od poprzedniego. Nie przewidziano stanowiska dla członka odpowiedzialnego za komunikację i marketing. Za prezesury Daniela Obajtka funkcję tę sprawował jego bliski współpracownik, Adam Burak, w Orlenie zatrudniony od 2018 roku. Na początku marca Onet opisał śledztwo, z którego wynika, że Burak miał pomagać w zdobywaniu kontraktów z państwowymi spółkami wrocławskiemu biznesmenowi Radosławowi Tadajewskiemu, który współpracował z PiS przy kampaniach wyborczych. Za to menadżer miał zatrudnić matkę Buraka pod zmienionym nazwiskiem.





Kto nowym prezesem Orlenu?

Przypomnijmy, że dotychczasowy prezes Orlenu Daniel Obajtek został odwołany przez radę nadzorczą 5 lutego br. Dzień później pełniącym obowiązki prezesa został Witold Literacki.

Kto ma szanse zostać prezesem Orlenu? Według "Pulsu Biznesu" mocnym kandydatem na to stanowisko nadal jest Krzysztof Zamasz, były prezes Enei (2013-15) i były wiceprezes Tauronu (2008-12). Od 2019 roku związany jest z ciepłowniczą grupą Veolia, która w Polsce działa m.in. w Warszawie, Poznaniu i w Łodzi. Nie bez szans jest również Ireneusz Fąfara, były wieloletni prezes spółki Orlenu na Litwie (w latach 2010-18) i były prezes BGK (2007-09). Od 2020 roku jest prezesem 4Cell Therapies, firmy z branży medycznej.

Czytaj też:

Kto nowym prezesem Orlenu? „Niewiele zaproszeń"Czytaj też:

ABW weszło do biur Orlenu. Prokuratura potwierdza: Chodzi o fuzję z Lotosem