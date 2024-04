Poważne zmiany w banku Pekao. Klienci odczują różnicę

Posiadacze kont w banku Pekao muszą być gotowi na nowe specjalne zabezpieczenia. To właśnie dzięki nim klienci mogą czuć się bezpieczniej, jednak za tym idą także zmiany w logowaniu do systemu online. W specjalnym komunikacie poinformowano, co dokładnie się zmienia.

Zmiany w logowaniu do banku Pekao. To nie oszustwo

To nie oszustwo, a prawdziwa zmiana. Pekao wprowadza uwierzytelnianie dwuskładnikowe, które obejmie wszystkich klientów korzystających z aplikacji PeoPay. Logowanie ma przebiegać inaczej niż dotychczas.

„Dla klientów korzystających z aplikacji PeoPay wprowadziliśmy dodatkowe zabezpieczenie podczas logowania do serwisu internetowego Pekao24 – logowanie dwuskładnikowe” – tak brzmiała treść komunikatu od Bank Pekao opublikowana w sieci.

Aplikacja banku Pekao. Tak się zalogujesz

„Po wprowadzeniu numeru klienta i odpowiednich znaków Twojego hasła poprosimy Cię o zalogowanie się do aplikacji PeoPay w celu dodatkowego potwierdzenia logowania” – takie wskazówki co do logowania zdradzili przedstawiciele banku Pekao.



Logowanie dwuskładnikowe trzeba wcześniej aktywować. Po zalogowaniu do Pekao24 należy wybrać swój profil i przejść do ustawień. Tam w pierwszej zakładce „bezpieczeństwo” znajduje się nowa opcja – „logowanie dwuskładnikowe”. Wystarczy wybrać opcję „Zmień i włącz PeoPay” i potwierdzić operację w aplikacji.

Tego typu zmiany są bardzo ważne, a w ostatnim czasie wprowadził je również bank Millenium. Ze wspomnianej aplikacji PeoPay korzystają klienci Pekao. Mowa tu o ważnej części bankowości elektronicznej, dzięki której można dokonywać przelewów czy sprawdzać stan konta. Im trudniej się do niego dostać osobom obcym, tym większa szansa na to, że nikt nie włamie się do naszego konta i nie stracimy pieniędzy.

Logowanie dwuskładnikowe polega m.in. na dodatkowej weryfikacji np. za pośrednictwem SMS-a. Przykładowo klienci wspomnianego banku Millenium, każde logowanie do aplikacji muszą dodatkowo zatwierdzić właśnie tam lub za pomocą hasła SMS, w zależności czy mają zainstalowaną aplikację na swoim urządzeniu mobilnym.

