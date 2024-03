Oszuści wykorzystali popularny w Polsce bank. Trzeba uważać podczas logowania

Oszustów próbujących wyłudzić dane lub pieniądze można spotkać na każdym kroku. Ostatnio głośno zrobiło się o akcji Biedronki i fałszywych mailach z bonami za 1500 zł, ale to nie wszystko. W niebezpieczeństwie są też klienci banku Millenium. Trzeba uważać na linki oraz wiadomości SMS.

Fałszywe linki do banku Millenium. Oszuści mają swój sposób

Bank Millenium został wykorzystany przez cyberprzestępców, którzy stworzyli specjalne formularze i linki strony internetowej. Te wyglądają niemal identycznie jak oryginalne i oczywiście wyposażone są w profesjonalne logo. Nowa akcja phishingowa realizowana jest głównie za pośrednictwem SMS-ów.

Klienci proszeni są o wejście na stronę banku z poziomu telefonu komórkowego, a wszystko po to, by zalogować się na konto. Niestety link nie prowadzi do prawdziwej strony, tylko jej podróbki. Oszuści próbują zwabić klientów, pisząc do rzekomych problemach z kontem użytkownika. Jak ostrzega CSIRT KNF, te wiadomości absolutnie nie są autentyczne. Za każdym razem, gdy otrzymujemy tego typu treści, lepiej zadzwonić do baku i upewnić się, czy są prawdziwe. Tego typu zgłoszenia pozwalają m.in. szybciej ostrzec innych.

Logujesz się do banku Millenium? Na to uważaj

Na co trzeba uważać? Fałszywa strona logowania do banku Millenium może mieć m.in. literówkę lub dziwny znaczek pomiędzy literami. Jak podaje CSIRT KNF, strona może wyglądać np. tak: „hxxps://millenium-pl[.]com”. Gdy na nią wejdziemy, zostaniemy przeniesieni do specjalnych formularzy bankowych. W nich – tak jak zwykle – będziemy proszeni o podanie millekodu, hasła oraz numeru PESEL. Jeśli wyślemy te dane, natychmiast uzyska je oszust i bez problemu zaloguje się na nasze konto. W ten sposób możemy stracić wszystkie pieniądze.

To, jak może wyglądać podrobiona strona banku Millenium, pokazano m.in. w mediach społecznościowych. Na platformie X widzimy formularze w klasycznym różowym kolorze oraz logo. Obok okien służących do wpisania danych wyświetla się też komunikat: „Od 12 marca 2024 roku nie będziesz mógł korzystać ze swojego konta. Do czasu aktywacji nowej aktualizacji. Aktywuj teraz”. Tego typu treści natychmiast należy zgłaszać do banku.

