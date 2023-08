Kredyty wysokiego ryzyka. Banki obawiają się ich udzielać

Kilkanaście dni temu Bank Millenium poinformował, że nie przystąpi do programu „Bezpieczny kredyt 2 proc”. Wiceprezes Fernando Bicho podczas telekonferencji z dziennikarzami wyjaśnił, że decyzja ta nie wynika z tego, że bank ma zastrzeżenia do programu dopłat jako takiego, ale „ wiąże się z trudnością realizowania finansowania długoterminowego w warunkach prawnych w Polsce”. Mówiąc bardziej zrozumiale: Millennium postrzega udzielanie kredytów w Polsce jako ryzykowny biznes.

Kredyty: produkty wysokiego ryzyka?

Takich znaków ostrzegawczych dla banków jest więcej. W czerwcu frankowicze wygrali w TSUE. Trybunał orzekł, że bankom nie należy się wynagrodzenie po unieważnieniu umowy kredytu za to, że udostępniły kredytobiorcy kapitał , za to kredytobiorcy jak najbardziej mogą wnioskować o dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Trybunał zadecydował, że nic nie stoi na przeszkodzie, by sądy udzielały zabezpieczenia w postaci zawieszenia spłat na czas trwania sporu sądowego. Tym samym kredytobiorcy mogą nie płacić nic przez kilka lat, bo spory sądowe trwają bardzo długo.

Postanowienia umów w zakresie WIBOR-u kwestionują także kredytobiorcy złotowi. Wcześniej decyzją rządu banki udzieliły kredytobiorcom wakacji kredytowych, a rządzący nie powiedzieli stanowczo, że kolejnej odsłony wakacji nie będzie. Pytani o to premier, minister rodziny czy rzecznik rządu odpowiadają, że decyzja zostanie podjęta w czwartym kwartale na podstawie oceny kondycji gospodarki.

To wszystko stwarza ramy, w których bankom trudno jest prowadzić planową politykę kredytową. Ta niepewność i konieczność selekcjonowania klientów mogły być powodami, dla których w czerwcu 2022 roku pierwszy bank – BNP Paribas – zdecydował się udzielać kredytów hipotecznych wyłącznie dotychczasowym klientom. Wprawdzie wyjaśnił w komunikacie, że chce skoncentrować się na potrzebach klientów, ale mogło być w tym jednak drugie dno.

Banki mogą zaostrzyć politykę kredytową

„Rzeczpospolita” zwraca uwagę, że „ gdyby megaostrożnościowe podejście do hipotek rozprzestrzeniło się, byłby to problem dla Polaków. Kredyty mieszkaniowe mogłyby stać się dobrem luksusowym: albo bardzo trudno dostępnym, wymagającym wypełnienia wielu zaostrzonych warunków, albo bardzo drogim” – czytamy.

– Dotychczas hipoteki nie były obłożone zbyt wysokimi marżami, bo stanowiły stabilne źródło bankowych dochodów w długim okresie. Jeśli jednak to źródło przestaje być stabilne, to trzeba się zastanowić nad jego ceną – powiedział cytowany przez gazetę bankowiec.

