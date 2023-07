Źle wykonany przelew. Oto sposoby na odzyskanie pieniędzy

Wystarczy chwila nieuwagi, by okazało się, że przy realizacji przelewów źle wpisaliśmy numer konta odbiorcy. To samo tyczy się błędów w numerze telefonu przy transakcji BLIK. Okazuje się jednak, że banki są przygotowane na tego typu sytuacje. Na większość z nich stworzone są specjalne procedury.

Przelew do nieodpowiedniego odbiorcy

Przez ciąg cyfr w numerze konta, łatwo może dojść do pomyłki. Wystarczy źle wpisać jedną z nich, a pieniądze zostaną przekazane zupełnie innej osobie. Jeśli konto o danym numerze istnieje, otrzymanie zwrotu nie będzie takie proste. Lecz zanim do tego dojdzie, możemy jeszcze sami anulować zlecenie. Zależy to tylko od tego, czy nie nastała już sesja ELIXIR w naszym banku.

Harmonogram sesji ELIXIR jest zaplanowanym odgórnie czasem wysyłania oraz przekazywania klientom środków. Dzięki temu wiemy np. o której godzinie możemy spodziewać się wynagrodzenia od pracodawcy. Zanim dojdzie do takiej sesji mamy jeszcze czas na samodzielne modyfikowanie zlecenia. Jeśli nasz bank nie pozwala na tego typu działanie, konieczny będzie kontakt z pracownikiem banku.

Jeśli przelew został już zaksięgowany, jedynie bank może nam pomóc odzyskać środki. W takiej sytuacji nie może on odmówić nam wsparcia. Zostaje on pośrednikiem pomiędzy nami, a klientem, któremu przypadkowo przekazaliśmy nasze pieniądze.

Jak wygląda procedura przelewu zwrotnego?

Po zgłoszeniu do banku problemu z przelewem rusza cała procedura. Nasz bank kontaktuje się z bankiem, do którego należy konto, na jakie przelaliśmy środki. Pozyskiwane są dane właściciela danego rachunku. Na jego adres wysyłany jest list z prośbą o zwrot pieniędzy.

Odbiorca będzie miał 30 dni od dnia otrzymania listu na zwrot środków. Nie pozna on naszych danych, gdyż przelewu dokonać musi na specjalny rachunek techniczny. Następnie bank zleci przeksięgowanie środków na nasz rachunek osobisty. Za takie działanie bank może potrącić nam opłatę z tytułu pośrednictwa w odzyskaniu środków. Wysokość prowizji podana jest w tabelach opłat banku.

W sytuacji, w której odbiorca listu nie ustosunkuje się do prośby, jego dane zostają ujawnione. Bank przekaże nam wszystkie dane osobowe danej osoby, aby móc kierować sprawę na drogę sądową.

Przelew na złe konto

Niektórzy klienci oprócz podstawowego rachunku posiadają również inne konta. Mogą to być konta oszczędnościowe, walutowe czy debetowe. Wydawać się może, że jeśli przelejemy na złe konto w ramach swojego konta pieniądze, to nie jest to wielki problem. Okazuje się jednak, że czasami wiążę się to z dość wysoką prowizją.

Niestety w sytuacji nieprawidłowego przelewu w ramach konta tego samego klienta, bank może odrzucić naszą prośbę o przeksięgowanie. Ciężko również anulować taką dyspozycję przed zaksięgowaniem, gdyż jako przelew wewnętrzny, taka dyspozycja realizowana jest prawie natychmiastowo.

Przelew na rachunek, który nie istnieje

Zrobienie przelewu na nieistniejący numer konta jest najmniej problematycznym błędem. Często w takiej sytuacji system automatycznie wstrzymuje możliwość realizacji przelewu. Nawet jeśli środki pobrane zostaną z naszego salda, zostaną one zwrócone przy ponownej weryfikacji dyspozycji w trakcie sesji ELIXIR.

Pieniądze zwracane są na nasze konto maksymalnie do czterech dni roboczych. Jeśli w tym czasie nie zauważymy środków na naszym saldzie, konieczne będzie złożenie reklamacji.

Przelew na rachunek, który jest nieaktywny

Czasami przy zmianie oferty w banku zmienia się także numer naszego rachunku. W takich sytuacjach stare konto zostaje dezaktywowane, a do nowego trzeba się na nowo przyzwyczaić. Dlatego też przez przypadek możemy skierować przelew na niepoprawne konto.

W takiej sytuacji odbywa się podobny proces co przy rachunku, który nie istnieje. Pieniądze zostaną pobrane z konta, lecz przy realizacji przelewu ELIXIR system nie będzie w stanie znaleźć aktywnego odbiorcy o takim numerze rachunku. Dlatego też środki po kilku dniach zostaną zwrócone.

Przelew BLIK na zły numer telefonu

Przelewy BLIK są wygodne do realizacji i szybkie w księgowaniu. Działają poza sesjami ELIXIR i realizowane są prawie natychmiastowo. Wymagają jedynie podania numeru telefonu odbiorcy i kwoty przelewu. Jednak prostota wiążę się z większymi problemami przy konieczności odzyskania środków.

BLIK nie przechowuje danych użytkowników i numerów kont. Nie można więc powiązać przelewu z danym kontem. Konieczne będzie złożenie reklamacji w naszym banku. Następnie rusza cała procedura, zbliżona do tej, kiedy realizujemy przelew na aktywne konto innego klienta.

Kiedy dojdzie przelew? Sesje ELIXIR w niektórych bankach

Aby mieć pewność, że odzyskamy pieniądze, musimy jak najszybciej zacząć reagować. Wiele zależy od tego, ile czasu upłynęło od zlecenia przelewu. Jeśli nie doszło jeszcze do wykonania przelewów ELIXIR, możemy samodzielnie wycofać część dyspozycji. Dlatego też dobrze jest wiedzieć, w jakich godzinach realizowane są wysyłki i przyjęcia przelewów pomiędzy bankami. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

Velo Bank

Przelewy przychodzące:



10:00

14:00

17:00

Przelewy wychodzące:



8:15

12:15

14:30

Alior Bank

Przelewy przychodzące:



11:00

15:00

17:00

Przelewy wychodzące:



8:20

12:20

15:10

PKO BP

Przelewy przychodzące:



11:30

15:10

17:30

Przelewy wychodzące:



8:00

11:45

14:30

Bank Millenium

Przelewy przychodzące:



12:00

15:20

17:15

Przelewy wychodzące:



8:10

12:10

14:30

mBank

Przelewy przychodzące:



11:15

15:00

18:15

Przelewy wychodzące:



5:55

9:55

13:25

