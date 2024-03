Fałszywe maile trafiają do klientów Biedronki. Trzeba uważać na oszustów

Biedronka co rusz przygotowuje dla klientów specjalne akcje promocyjne. Jak nie vouchery czy oferty z maskotkami, to np. loterie. Ostatnio głośno zrobiło się o specjalnych bonach na zakupy dla najlepszych klientów. Rozdawane są dzięki tzw. szczęśliwym paragonom, a do 30 marca dzięki nim można zdobyć nawet 1000 zł.

Niestety oszuści wykorzystują tego typu promocje i liczą na to, że klienci ulegną rozproszeniu i pomyłce. Na skrzynki mailowe coraz częściej rozsyłane są fałszywe wiadomości. W nich oferowane są bony o wartości 1500 zł. Łatwo się pomylić i jedną akcję połączyć z drogą. To może przysporzyć wiele problemów.

Uwaga na fałszywe maile. Udają, że są Biedronką

To wcale nie Biedronka rozsyła maile z bonami o wartości 1500 zł. Wszystko jest sprawcą oszustów, którzy chcą wyłudzić dane osobowe. Jak podaje serwis homodigital.pl internauci coraz częściej zgłaszają dziwny incydent i dostają tajemnicze wiadomości na skrzynki pocztowe. Trzeba uważać, bowiem tego typu akcje bywają zmienne. Za kilka dni oszuści mogą zmienić taktykę i zacząć rozsyłać np. SMS-y.

Jeżeli ktokolwiek wyśle wam maila i podpowie, jak odebrać bon o wartości 1500 zł z Biedronki, natychmiast go usuńcie. Oszust będzie nakłaniał do kliknięcia w specjalny link, pod którym będziemy mieli potwierdzić swoje dane w celu otrzymania unikalnego kodu. Wiadomość może być wysłana z domeny [email protected], a ta nie ma żadnego związku z Jeronimo Martins Polska.

Tak mogą wyglądać fałszywe maile z bonami Biedronki

„Mamy ogromną przyjemność przekazać Ci niezwykle ekscytującą wiadomość! Zostałeś wybrany jako jedna ze szczęśliwych osób, które otrzymują ekskluzywny Bon Biedronka o wartości hojnych 1500 zł” – tak mają brzmieć treści fałszywych komunikatów.

Wygląda atrakcyjnie? Oczywiście, że tak, a w dodatku – w dobie dzisiejszej akcji ze „szczekliwymi paragonami” – bardzo wiarygodnie. Jak podaje homodigital.pl, w dalszej części fałszywych maili można przeczytać m.in.: „W Biedronce wierzymy, że zakupy mogą być wyjątkowym doświadczeniem. Dzięki tym bonowi masz szansę na niesamowite zakupy wypełnione wysokiej jakości produktami spożywczymi i niezbędnymi artykułami w niezwykle atrakcyjnych cenach”.

Czytaj też:

Różne ceny w sklepach? Biedronka odpowiada na zarzuty LidlaCzytaj też:

Prezes Jeronimo Martins o wojnie cenowej z Lidlem. Mówi o „DNA Biedronki”