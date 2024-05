Staż pracy po nowemu. Przepisy uderzają w ponad 4 mln osób

Aby korzystać z 26 dni urlopu, należy wykazać się odpowiednim stażem pracy. Wlicza się do niego okres studiów oraz lata przepracowane na umowie o pracę. Jeśli na etacie zatrudnia się osoba, która do tej pory pracowała przez kilka czy kilkanaście lat na umowie zlecenia albo prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, będzie musiała zaakceptować 20-dniowy urlop przez pierwsze dwa czy trzy lata pracy. To dlatego, że przepisy nie pozwalają wliczać lat pracy na umowie cywilnej ani prowadzenia działalności do stażu pracy.

Staż pracy. Ministerstwo pracy chce zmienić przepisy

Brak wyższego wymiaru urlopu nie jest jedyną konsekwencją dla osób, które od lat są aktywne na rynku pracy, a mimo to czują się w firmie jak początkujący. Serwis money.pl przypomina, że do awansu w administracji publicznej wymagany jest odpowiedni staż. Ty, samym urzędnik, który wcześniej lata przepracował jako konsultant na własnej działalności, nie będzie miał szansy na uznanie kwalifikacji.

Również przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych brany jest pod uwagę staż pracy.

Resort pracy chce zmienić przepisy, tak żeby przy obliczaniu stażu pracy były brane pod uwagę m.in.:

prowadzenie działalności gospodarczej,

praca na umowie zleceniu,

umowie agencyjnej,

okres pełnienia mandatu posła, senatora czy europosła.

Money.pl podaje, że z danych ZUS wynika, że osób na umowie zleceniu jest około 1,9 mln, z czego 1,3 mln to takie, od których opłacana jest składka emerytalna i rentowa, a więc nie mają innego zatrudnienia. Do tego dochodzi około 2,5 mln osób na jednoosobowych działalnościach gospodarczych – JDG.

