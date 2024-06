Bezkrólewie w ElectroMobility Poland. Prezes odwołany po 1,5 miesiąca

Piotr Regulski nie jest już prezesem Electromobility Poland (EMP), czyli spółki odpowiedzialnej za polski samochód elektryczny Izera – dowiedział się serwis money.pl. Decyzję taką podjąć miała rada nadzorcza, a podstawowym jej powodem było niewystarczające doświadczenie Regulskiego w obszarze automotive. Ten zarzut stawiano już w maju, gdy pojawiła się informacja o powołaniu go na wysokie stanowisko. Faktem jest, że w CV nie ma stanowiska związanego z motoryzacją.

Piotr Regulski odwołany z zarządu EMP

Najbardziej odpowiedzialne funkcje Piotr Regulski pełnił w zarządzie RUCH, gdzie jako członek zarządu był odpowiedzialny za restrukturyzację spółki. Potem w latach 2018-2021 był prezesem firmy, podczas sprzedaży jej Orlenowi zarządzanego przez Daniela Obajtka.

Money.pl ustalił, że aktualnie nie ma kandydatów na następcę Regulskiego na stanowisku szefa ElectroMobility Poland. Media ustaliły, że w maju o nominację starał się Tomasz Kędzierski, który EMP zna bardzo dobrze, bo pełnił funkcję dyrektora strategii i rozwoju biznesu ElectroMobility Poland.

Co dalej z Izerą? Jest zgoda na budowę zakładu

Przyszłość Izery, polskiego elektryka, jest wciąż niepewna i zależy od decyzji polityków. 9 maja 2024 r. prezydent miasta Jaworzna wydał pozwolenie na budowę zakładu produkcyjnego samochodów elektrycznych marki Izera na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Uzyskanie pozwolenia na budowę fabryki formalnie umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych.

Jeśli nic się nie zmieni, to (zgodnie z komunikatem ElectroMobility Poland) zakład zostanie wybudowany w dwóch etapach z maksymalną roczną zdolnością produkcyjną 300 tys. samochodów. Pozwolenie zostało wydane dla etapu pierwszego, którego powierzchnia zabudowy wyniesie 169 tys. m2. Fabryka będzie zakładem wysoko zautomatyzowanym, co pozwoli na efektywną i innowacyjną produkcję samochodów elektrycznych. Do końca 2026 roku zatrudnienie w fabryce może znaleźć 2000 osób. Fabryka Izery będzie pierwszą inwestycją powstałą na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Przypomnijmy, że wydanie pozwolenia na budowę zostało poprzedzone uzyskaniem przez spółkę ElectroMobility Poland 30 stycznia 2024 r. decyzji prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Jednocześnie zakończył się również proces weryfikacji założeń technicznych, biznesowych, prawnych i innych dotyczących dotychczasowej działalności spółki ElectroMobility Poland. Wyniki audytów zostały przekazane organom nadzorczym spółki.

