Ministerstwo Finansów tropi paragony. Posypały się kary na kilka milionów

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła 4379 przypadków nieprawidłowości związanych z wydawaniem paragonów fiskalnych. Poinformowało o tym Ministerstwa Finansów.

„Nabycia sprawdzające” urzędników KAS

To efekt tzw. „nabyć sprawdzających” przeprowadzonych przez KAS od stycznia do maja. Na podstawie tych kontroli MF nałożyło łącznie 4379 mandatów karnych na kwotę 6,89 mln zł. „Paragon fiskalny, choć z pozoru może wydawać się nieistotny, ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania całej gospodarki. Nieuczciwi przedsiębiorcy, aby uniknąć płacenia podatków, nie wydają paragonów lub wydają je w nieprawidłowej formie (np. tzw. paragon kelnerski), a nawet zbierają paragony pozostawione przez klientów, by je anulować” – opisuje MF.

Tymczasem niewydanie paragonu, pomimo obowiązku, jest wykroczeniem skarbowym. Ministerstwo wyjaśnia, że takie zachowanie jest nieuczciwe w stosunku do klienta, który zapłacił podatek w cenie towaru lub usługi. Ponadto nieuczciwy przedsiębiorca będzie też bardziej konkurencyjny niż ten, który rzetelnie płaci podatki.

MF zachęca do zgłaszania nieuczciwych sprzedawców

Resort zachęca też do zgłaszania sprzedawców, którzy nie wydali paragonu. Jeśli ktoś chce się wykazać takim „obywatelskim” podejściem, może to zrobić:

w każdym urzędzie skarbowym,

przez całodobowy, bezpłatny telefon interwencyjny 800 060 000,

na e-mail: [email protected] ,

, przez bezpłatną i anonimową aplikację e-Paragony – więcej informacji na stronie podatki.gov.pl/e-paragony.

MF przypomina, że paragon fiskalny powinien zawierać napis „paragon fiskalny”, NIP wystawcy, nazwę i adres punktu sprzedaży oraz centralnie umieszczone logo i numer unikatowy kasy.

Czytaj też:

Biznes, który jest zmorą dla Krakowa. Dlaczego właśnie tam jest tyle zwolnień grupowych?Czytaj też:

W jakich krajach ZUS wypłaca polskie emerytury? Zaskakujące kierunki