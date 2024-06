Rekord Podsiadły, ojcowie nowej ery i wizerunek polskiego przedsiębiorcy. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Lew stadionowy”. Dawid Podsiadło dokonał czegoś, co nie śniło się wcześniej żadnemu polskiemu artyście. Na siedmiu jego koncertach bawiło się pół miliona ludzi. Co zdecydowało o tak ogromnej popularności wokalisty? Zjawisko analizuje Maciej Drzażdżewski.

„Ojcowie na nieznanej ziemi”. „Nowi ojcowie” to społeczna zdobycz XXI wieku. Odzyskani dla dzieci, dla kobiet i dla nich samych. W walce o nowy wzorzec bywają jednak zagubieni – pisze Marta Byczkowska-Nowak.

„Wizerunek polskiego przedsiębiorcy”. Czy po 35 latach od ustawy Wilczka mentalność Polaków w postrzeganiu prywatnego biznesu uległa już zmianie na plus? Szymon Krawiec zbadał wizerunek polskiego przedsiębiorcy. Wyniki są zaskakujące.

„Ruskie czołgi i ambicje klimatyczne”. Mateusz Morawiecki w rozmowie z Joanną Miziołek zdradził, kiedy PiS wskaże swojego kandydata na prezydenta. Dał też do zrozumienia, że PiS ma zamiar „dogadywać się” w tym kontekście z innymi partiami.

„Dolnośląska samowolka”. – Posłanka Polski 2050 Izabela Bodnar ma stracić stanowisko – mówi Marzenie Tarkowskiej jeden z polityków Trzeciej Drogi. To efekt politycznego „dealu”, zawiązanego wbrew woli Szymona Hołowni.

„Tu nie ma miejsca na dwugłos”. – Osłabiając otoczenie, Donald Tusk wzmacnia jedynie PiS i Konfederację, które w razie potrzeby będą razem rządzić – ostrzega w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Janusz Zemke.

„To krzyż, który niosę”. Filip Chajzer podzielił się trudnymi emocjami w książce. – Kochanowski treny napisał pewnie z podobnego powodu – tłumaczy w rozmowie z Wiktorem Krajewskim.

„Alimenciarze to złodzieje”. – Jeżeli rodzic nie płaci alimentów, to okrada nas wszystkich. Miliardy z Funduszu Alimentacyjnego można by przeznaczyć na podwyżki dla np. pielęgniarek – mówi Krystynie Romanowskiej Joanna Warpas, mediatorka.

„Poczekalnia do Listy 100 najbogatszych Polaków”. Praktycznie wszyscy z nich byliby w gronie 100 najbogatszych, gdyby nie próg wejścia, który co roku bezlitośnie rośnie o kolejne dziesiątki milionów złotych. Ranking Szymona Krawca.

„Sztuczki prokuratury”. Walka o odszkodowanie za szkody spowodowane przez organy państwa to droga przez mękę. Warto zastanowić się nad tym, dlaczego nikomu w zasadzie się to nie udaje – pisze Marek Isański.

„Pekin rozpoznaje Dudę”. Komentarze oceniające wizytę Andrzeja Dudy w Chinach pokazują, że nie ma granic głupoty, których nie byłaby zdolna przekroczyć polska polityczna debata – ocenia Jakub Mielnik.

„RPA przed wielką szansą”. W wyniku politycznego trzęsienie ziemi partia Nelsona Mandeli musiała zawrzeć nieoczywisty sojusz. To może być dobra zmiana dla całej Południowej Afryki – analizuje Miłosz Szymański.

„Czarny sen Putina”. Dużo do myślenia daje strategia Chin, które przynajmniej oficjalnie dystansują się od wojny. Ale – moim zdaniem – Pekin liczy na dwa mogące się ziścić scenariusze – pisze gen. Waldemar Skrzypczak.

„Z tęsknoty za długą rozmową”. Dorota Wellman z synem prowadzi popkulturowy podcast – Sami go finansujemy, nie mam kaca moralnego, że wchodzę z butami w skrajnie nepotyczny klimat – mówi Jakub Wellman w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską.