Klienci narzekali na paragony Biedronki. Sieć testuje nowe rozwiązanie

W ramach swojej ciągnącej się od kilku miesięcy wojny z Lidlem Biedronka jakiś czas temu zaczęła wykorzystywać paragony jako miejsce do reklamowania usług. Genialne w swojej prostocie: paragon jest wydawany każdemu klientowi przy kasie, a korzystający ze stanowisk samoobsługowych musza je odebrać, by zeskanować przy bramce i móc wyjść ze sklepu. Skoro więc wzrok każdego klienta choć na chwilę zatrzymuje się na podłużnym kawałku papieru, to dlaczego nie umieścić tam reklamy?

Sklep musi wydać paragon

Doprowadziło to jednak do kuriozalnego efektu: paragony bardzo się wydłużyły. Nawet jeśli klient nabił na nie trzy produkty, to dostawał kilkunastocentymetrowej długości wydruk. Trudno przekonywać, że jest się siecią dbającą o środowisko, gdy doprowadza się do takiego marnotrawstwa papieru.

Dla wielu klientów paragony są uciążliwe i zostawiają je przy kasie. Wydanie ich to jednak obowiązek sprzedawcy: zgodnie z art. 111 ust. 3a ustawy o VAT, dokonując sprzedaży na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma obowiązek wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę dla każdej sprzedaży w postaci papierowej lub elektronicznej. Niewydanie paragonu może się zakończyć nałożeniem na sklep mandatu – i tak się dzieje, gdy kontrolerzy skarbówki stwierdzą naruszenie. Tłumaczenie o roztargnieniu czy nieumiejętności korzystania z kasy fiskalnej („pracuję to dopiero pierwszy dzień”) nie dają taryfy ulgowej.

Biedronka wprowadza e-paragony

Jak więc pogodzić ekologię, wygodę klientów i uczyni zadość przepisom? Sieć Biedronka wprowadza paragony fiskalne w wersji cyfrowej. Skorzystają z nich klienci używający kart i aplikacji mobilnej Moja Biedronka.



„Od 23.07 Biedronka udostępni klientom korzystającym z karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej Biedronka możliwość korzystania z usługi e-paragonów fiskalnych. Przy założeniu, że klienci używający karty Moja Biedronka/aplikacji mobilnej Biedronka, skorzystają z nowej funkcji dostępnej w ich sklepach – oszczędność papieru paragonowego może wynieść nawet 75 tysięcy kilometrów rocznie. Dzięki nowemu rozwiązaniu podatkowo wiążące potwierdzenie zakupów trafi na konto użytkownika na stronie moja.biedronka.pl i do aplikacji, zamiast na wydruk przy kasie” – czytamy w komunikacie sieci.

W pierwszym etapie wdrożenia zasięg działania usługi obejmie ponad 1700 placówek na terenie całego kraju. Kolejne placówki będą dodawane w ramach procesu modernizacji urządzeń drukujących paragony – muszą one mieć dostęp do internetu, by przekazać dane do odpowiednich systemów. Nowy sprzęt jest instalowany w trakcie prac modernizacyjnych w kolejnych placówkach. Starsze drukarki klientom z aktywną usługą e-paragon po prostu wydrukują tradycyjny paragon fiskalny.

Z nowej funkcji będą mogli skorzystać klienci, którzy aktywują usługę e-paragon w aplikacji (konieczna będzie aktualizacja do wersji 2.8.0), bądź na stronie moja.biedronka.pl. Następnie by z niej skorzystać podczas wizyty w sklepie, kupujący powinni użyć karty Moja Biedronka albo aplikacji mobilnej Biedronka/ przypisanego numeru do karty Moja Biedronka przed zakończeniem zakupów – tak jak to czynią, gdy chcą skorzystać z rabatów w Biedronce. Każdy cyfrowy paragon fiskalny będzie przechowywany na koncie użytkownika przez 3 lata, z możliwością pobrania jako pliku w formacie.pdf lub.json.

