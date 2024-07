Były zarząd PGE bez absolutorium. Mamy oświadczenie

Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 r. byłemu prezesowi PGE Wojciechowi Dąbrowskiemu oraz wiceprezesom: Wandzie Buk, Lechosławowi Rojewskiemu, Ryszardowi Wasiłkowi, Pawłowi Śliwie, Rafałowi Włodarskiemu oraz Przemysławowi Kołodziejakowi. Za każdym razem za nieudzieleniem absolutorium oddano głosy z ponad 80 proc. zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu akcji.

Walne Zgromadzenie PGE udzieliło też absolutorium za 2023 r. trojgu byłym członkom rady nadzorczej: Annie Kowalik, Radosławowi Winiarskiemu i Cezaremu Falkiewiczowi. W przypadku sześciorga innych członków rady uchwał o udzieleniu absolutorium nie podjęto ze względu na nieuzyskanie większości głosów.

Stanowisko byłych członków zarządu PGE

Członkowie zarządu, których skuteczność została zakwestionowana i z tego powodu nie otrzymali absolutorium, przedstawili swoje racje w oświadczeniu, którego treść publikujemy w całości:

«Nie ma podstaw merytorycznych dla braku absolutorium dla zarządu PGE, którego kadencja przypadała na lata 2020-2024. W tym okresie zarząd PGE zrealizował szereg ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski działań. Wartość spółki na giełdzie wzrosła o 50 procent, agencje ratingowe takie jak Fitch czy Moody’s przyznawały jedne z najwyższych not, kontrole urzędów takich jak NIK były pozytywne a wybrane inwestycje oceniane jako wzorowo prowadzone.

Działając w trudnym otoczeniu (pandemia, światowy kryzys energetyczny, wojna za wschodnią granicą) Grupa PGE intensywnie się rozwijała:

wartość spółki w latach 2020-2024 wzrosła o 50 procent,

zysk EBITDA osiągnął w 2023 roku rekordowy wynik na poziomie przeszło

10 miliardów,

zwiększone środki na inwestycje osiągnęły w latach 2020 – 2023 sumę 24 miliardów a) na dekarbonizację ciepłownictwa przeznaczone zostały 3,2 mld zł (koszt 10 obecnie realizowanych i kończonych inwestycji) b) na inwestycje w modernizację sieci przesyłowych tylko w 2023 roku przeznaczone zostały 4 mld zł.

Podejmowane działania były prowadzone w oparciu o dostępną dla opinii publicznej i akcjonariuszy nową strategię. Strategia ta wyznaczyła ścieżkę transformacji energetycznej dla sektora energetycznego a PGE jako pierwsza w Polsce przyjęła cel zero emisyjności w 2050 roku.

W celu rozwoju w kierunku zielonej energii i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Grupa PGE została przygotowana do wydzielenia aktywów węglowych.

Prowadzona była inwestycja w morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 3,5 GW (PGE zdobyła kolejne koncesje i stała się liderem offshoru w Polsce z potencjałem 7 GW mocy) oraz – jako uzupełnienie wielkoskalowych projektów OZE – został uruchomiony program magazynowania energii, w ramach którego PGE miała wybudować magazyny energii na co najmniej 3,7 GW.

PGE otrzymała pierwszą w Polsce koncesję na budowę największego w historii Polski wielkopowierzchniowego magazynu energii w Żarnowcu o mocy do 263 MW oraz pojemności minimalnej 900 MWh. Zostało również przygotowane studium wykonalności elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach o mocy ponad 1000 MW.

Został zainicjowany polsko – koreański projekt budowy elektrowni jądrowej o mocy 2,8 GW w regionie konińskim.

Została zakupiona spółka PKP Energetyka, która dostarcza energię elektryczną dla całej polskiej kolei, co wzmocniło bezpieczeństwo energetyczne polskiego transportu.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo dostaw dla klientów rozpoczęta została instalacja liczników zdalnego odczytu. Nastąpił tez rozwój dedykowanego dla energetyki systemu łączności LTE 450, który pozwala na opomiarowanie sieci dystrybucyjnej i wdrożenie elementów zdalnego zarządzania siecią.

Od podstaw zbudowany został segment biznesowy gospodarki obiegu zamkniętego integrujący spółki wokół jednego dużego podmiotu PGE Ekoserwis a Grupa PGE stała się liderem branży GOZ.

Został też wprowadzony system raportowania ESG, który był wysoko oceniany przez analityków i stawiany jak wzór w branży.

Od zmiany zarządu PGE wyniki finansowe są o co najmniej 50 procent gorsze, co spowodowało obniżenie kursu akcji spółki o 20 procent i obniżenie jej wartości giełdowej o blisko 3,5 mld zł! Jak utrzyma się tendencja spadkowa, to w dłuższej perspektywie odbije się to na ratingach PGE co spowoduje dalszą utratę wiarygodności wśród akcjonariuszy i możliwość pozyskiwania środków na inwestycje. Opinia publiczna obserwuje opóźnienia w tak ważnych dla Polski inwestycjach jak energetyka jądrowa czy morskie farmy wiatrowe. Oddala się transformacja energetyczna która jest bardzo Polsce potrzebna».

